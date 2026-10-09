Detectan “casino de apuestas” que operaba pese a clausura vigente desde 2023 en el centro de Rancagua.

Un casino de apuestas que mantenía una clausura vigente desde 2023 fue detectado nuevamente en funcionamiento durante una fiscalización realizada la mañana de este jueves en el centro de Rancagua.

El procedimiento fue desarrollado por una patrulla mixta de la Municipalidad de Rancagua y Carabineros, en el marco del plan Volvamos al Centro.

Según señalaba un comunicado de prensa enviado por el municipio, durante la inspección, los funcionarios constataron que el establecimiento operaba pese a la medida de clausura que pesaba sobre el recinto. Ante esta situación, se procedió a clausurarlo nuevamente.

En paralelo, Carabineros detuvo a la administradora del local, una ciudadana de nacionalidad china, quien fue sorprendida en flagrancia durante el procedimiento y quedó a disposición de la Fiscalía.

Fiscalización en el centro de Rancagua

Desde el municipio destacaron el trabajo coordinado con Carabineros para reforzar las fiscalizaciones y abordar el funcionamiento de establecimientos que operan al margen de las disposiciones vigentes.

El procedimiento se enmarca en el plan Volvamos al Centro, que busca fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y promover la actividad comercial formal en el centro de Rancagua.