Estadio Fernando Cornejo de Quinta de Tilcoco podría albergar la final de Tercera B

Este fin de semana culmina la Tercera División B en su fase grupal. Mientras Deportivo Pumanque lucha por sostener la categoría y evitar un partido de definición contra Conchalí FC, la regencia de la competencia ya piensa en la definición por el título.

En ese sentido, los ganadores de la zona norte y sur, Provincial Talagante y Buenos Aires de Parral, están a la espera de conocer el recinto donde se disputará la corona de la competencia.

Es más, en las últimas horas se conoció que un recinto de la región de O’Higgins habría sido el escogido para albergar la final. Se trata del estadio municipal Fernando Cornejo de Quinta de Tilcoco, reducto que tiene una capacidad cercana a las 3 mil personas y que ya ha recibido en su historia finales regionales de selecciones.

Su buena cancha, la separación de barras y accesos, sería uno de los factores que le permitirían a esta cancha tener ventaja sobre otras analizadas, pese a que en la zona hay estadios en mejores condiciones –y mayor aforo- donde se disputa fútbol profesional como el Jorge Silva Valenzuela de San Fernando, Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua o el Guillermo Guzmán Díaz de Rengo.

Claro está que, en las próximas jornadas, se conocerá si efectivamente el recinto quintano albergará la final de la Tercera B.