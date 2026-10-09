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Final de la Copa de la Liga en vilo por aluvión en Las Condes

El partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido, fijado para el viernes de la próxima semana, podría no jugarse a raíz del estado de catástrofe que afecta a las inmediaciones del estadio Claro Arena.

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El gran aluvión que se generó en el sector San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, provocó una serie de daños y efectos colaterales como la suspensión del partido que se debía disputar este sábado entre Universidad Católica y Audax Italiano.

Pese a que el estadio Claro Arena no sufrió daños, las vías de acceso al recinto -en su gran mayoría- están bloqueadas por toneladas de barro y piedras, las que podrían ser retiradas recién en varios días. Asimismo, la zona está bajo «zona de catástrofe», lo que impide la realización de eventos masivos como la final de la Copa de la Liga, fijada para el viernes 16 a las 20.30 horas.

Por tal motivo, tanto O’Higgins como Coquimbo Unido están en vilo esperando una resolución por una posible segunda postergación del encuentro definitorio y clasificatorio a la Copa Libertadores 2027.

«Nos encantaría que las condiciones sean las propicias para que se pueda desarrollar el encuentro, pero depende mucho de cómo podamos ir recuperando esta zona de la ciudad», apuntó este mediodía el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

De acuerdo a lo señalado desde Quilín a medios de la capital, el martes 13 es el día clave, pues en esa jornada se decidirá si la disputa de la corona va o no. La decisión ahora dependerá de las autoridades de la región Metropolitana para ratificar el juego o volver a suspenderlo.

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