HORÓSCOPO DEL VIERNES 9 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Si tienes que viajar este fin de semana, mucha atención con las imprudencias al volante, las propias y las ajenas; no tengas prisa, concéntrate en la conducción y disfruta plenamente a la llegada a tu destino.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te sentirás muy animado y mentalmente preparado para un día de trabajo más complicado de lo normal, en el que tendrás que enfrentarte a los asuntos pendientes de muchos días atrás. Congeniarás a la perfección con un compañero.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Has iniciado un camino muy interesante en tus relaciones profesionales; trata de buscar todos los apoyos posibles para conseguir tus objetivos. Estás en un gran momento personal y puedes lograr todo lo que te propongas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La salud puede darte complicaciones si no vigilas la garganta y el oído, deberás tener mucho cuidado con las el viento y la humedad, aunque estés dentro de algún edificio. Los cambios bruscos de temperatura también te afectarán.

LEO (23 julio-22 agosto).

Posibilidad de cambios, tanto personales como profesionales, aunque muy probablemente se trate de rupturas interiores que no sabrás explicar muy bien. La compañía de una mascota, como un perro o un gato, será un apoyo importante si tu ánimo baja.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La inseguridad económica puede trastocar tu carácter, pero, si lo piensas bien, en otras ocasiones has estado peor y has conseguido salir a flote a base de trabajo y optimismo. Esa es la receta que debes seguir aplicando hasta que triunfes.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Ha mejorado notablemente tu situación profesional y en consecuencia, tu calidad de vida, por lo que algunos momentos delicados de tu convivencia se alejarán definitivamente. Tu vida amorosa se situará en un punto muy interesante y tal vez te sorprendan con alguna proposición inesperada.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Excelente día para ciertos proyectos personales que te hacen mucha ilusión y en los que pondrás todas tus fuerzas y energías. Si sabes elegir buenos colaboradores todo saldrá a pedir de boca. Buscas la perfección y la encontrarás.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Algunos secretos que llegan a tus oídos serán causa de problemas si les das mayor recorrido del que merecen, porque algunas personas pueden tomarte por enemigo. Contén tus ansias de protagonismo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En tu ambiente de trabajo o amistad deberías elejarte de la competencia insana que promueven algunos, las relaciones personales comenzarán a ser más importantes para ti en unos momentos en que necesitas cambios de calado.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu brillantez, locuacidad y simpatía harán hoy que los demás estén a lo que tú digas. Tus planes para el tiempo libre serán especialmente celebrados y conseguirás un gran ascendente sobre tus amistades.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Júpiter ha entrado en tu signo con fuerza, y si no tienes pareja puedes contar ahora con buenas posibilidades para conocer gente interesante, sobre todo si en breve tienes pensado algún viaje de placer. En general, bienestar cercano a la felicidad.