IPCHILE Sede Rancagua celebra la titulación de más de 400 nuevos técnicos y profesionales

Fotos: Marco Lara

IPCHILE Sede Rancagua celebró, en el Teatro Regional Lucho Gatica, la titulación de 445 nuevos técnicos y profesionales, quienes culminaron una importante etapa de su formación académica al recibir sus certificados de título.

La jornada contempló tres ceremonias y reunió a titulados, familiares, autoridades e integrantes de la comunidad educativa en un encuentro marcado por la emoción y el orgullo.

Los nuevos titulados celebraron el hito más importante de su etapa formativa, donde prevalecieron el esfuerzo y la perseverancia que los condujeron finalmente hasta el éxito. Todo lo anterior, bajo el sello de IPCHILE, institución acreditada en nivel superior y que cuenta con el 80 % de sus estudiantes con gratuidad y el 76 % corresponde a la primera generación de su familia que estudia en la educación superior.

La Directora Ejecutiva de la Sede Rancagua de IPCHILE, Claudia Díaz Valenzuela, valoró el nivel de empleabilidad de sus egresados. “Nuestro objetivo final es que el estudiante tenga un buen perfil de egreso, se titule y esté en la industria. Eso va de la mano con las gestiones que podamos hacer hoy para que tempranamente ingresen en los campos laborales. Además, de sumar dentro de su formación habilidades en el uso de nuevas tecnologías, innovación y emprendimiento, como base de cada uno de nuestros egresados”, señaló.

En tanto, Vicente Fierro Cáceres, Director General de Sedes de IPCHILE, también se sumó a las palabras para los nuevos titulados de Sede Rancagua, destacando el esfuerzo y compromiso que marcaron su trayectoria formativa. “Este logro es fruto de su perseverancia y también del apoyo de sus familias, que los acompañaron a lo largo de este camino. Los invitamos a seguir vinculados con la institución y a continuar fortaleciendo sus conocimientos y especializándose para enfrentar nuevos desafíos y seguir creciendo profesionalmente”, sostuvo.

Pedro Caro Urbina, Director de Teletón O’Higgins y uno de los invitados a las ceremonias, destacó la rigurosidad de la formación entregada por IPCHILE. “Esta institución de formación superior se toma la misión de formar profesionales en la región que van a aportar en las distintas disciplinas. Una de ellas es salud, que requiere mucha vocación y crecimiento constante y por, sobre todo, poner la calidad humana por delante”, expresó.

LOGROS PERSONALES

Para los estudiantes llegar a este hito fue muy significativo, ya que en él se vieron reflejados el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada nuevo profesional durante sus años de estudio.

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Daniel Cifras Cabello, egresado de Kinesiología, explicó que eligió IPCHILE por su completa malla académica y porque cuenta con una sede en la ciudad que le aseguró una formación de calidad. “Pude tener aquí una bonita experiencia laboral, además, haciendo clases durante el pasado semestre y en los intersemestres de verano, lo cual me sirve mucho para complementar la parte clínica de mi carrera. IPCHILE me entregó todas las herramientas necesarias para atender a los pacientes, no solo en lo teórico, sino que también en lo práctico”.

María Paz Aguillón Medel, egresada y titulada de Terapia Ocupacional, resaltó el apoyo de su familia y de los docentes que la acompañaron durante estos años y dijo que espera seguir formándose y creciendo profesionalmente. “Fue una muy linda experiencia donde se me abrieron muchas puertas, hice amistades con personas de gran corazón. Hay una buena calidad de docentes y de compañeros”, manifestó.

De la carrera de Trabajo Social egresó Jeannette Droguett Orellana, quien relató que decidió estudiar la carrera porque se desempeña en el sector público. “Trabajé 10 años en el área social y me enamoré de la carrera. Tengo 52 años y me aventuré en este lindo camino que hoy culmina con mi titulación. Agradezco a mi familia por el apoyo. Además, el próximo año vuelvo a retomar mis estudios, porque a uno le queda gustando esto de generar conocimiento y actualizarse”, dijo.

EL APOYO FAMILIAR

Muy emocionado se mostró Javier Troncoso, padre de Héctor, egresado de la carrera de Ingeniería en Minas. “Nuestro hijo tuvo un buen paso y acogida en IPCHILE, con excelentes profesores y educación y, por lo tanto, fue muy gratificante que haya estudiado aquí. Lo hemos apoyado 100%”.

Por su parte, Ana María Medel y Elías Aguillón, padres de María Paz, titulada de Terapia Ocupacional, expresaron su orgullo por el paso dado por su hija. “Somos de San Vicente de Tagua Tagua y ella es la segunda profesional de la familia. Siempre la apoyamos en lo que ella decida, aunque había días en que no quería venir a estudiar, tenía que terminar. Hay veces que se cansan, que quieren tirar la toalla, pero ahí estamos nosotros”, dijeron, manifestando su satisfacción y recalcando la importancia del apoyo familiar para el éxito de este proceso.

Con la titulación concluye un sueño y un proceso que significó esfuerzo, dedicación y logros que le permitirán a los nuevos técnicos y profesionales integrarse de la mejor manera a la vida laboral, en un mercado cada vez más exigente, donde podrán poner en práctica todo lo aprendido en IPCHILE.

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Wilda Cerda Díaz, Directora Académica de IPCHILE Rancagua; Pedro Caro Urbina, Director del Instituto Teletón O’Higgins; Claudia Díaz Valenzuela, Directora Ejecutiva de IPCHILE Rancagua, y Vicente Fierro Cáceres, Director General de Sedes de IPCHILE.

La Directora Ejecutiva de la Sede Rancagua de IPCHILE, Claudia Díaz Valenzuela, valoró el nivel de empleabilidad de sus titulados.

Daniel Cifras Cabello (al centro), destacado egresado de Kinesiología.

Mayerling Iturra Liempi, nueva egresada en Ingeniería en Minas. Carolina Arce Gaete recibió su diploma como nueva Técnico de Nivel Superior en Enfermería. Elyzabeth Vargas Zamorano, nueva titulada en Terapia Ocupacional.

Lester Espinoza Díaz recibe su título profesional. Francisca Viera Cornejo recibe su título profesional de Kinesiólogo.