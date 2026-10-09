IV Congreso Futuro Estudiantil “Jóvenes con conCiencia de futuro” impulsa el liderazgo femenino en áreas de STEM

Fotos: Marco Lara

Este jueves se vivió en el Colegio Marista de Rancagua la cuarta versión del Congreso Futuro Estudiantil “Jóvenes con conCiencia de futuro”, jornada en que diez colegios de la zona presentaron sus investigaciones y proyectos científicos vinculados a las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM).

En esta ocasión, el evento puso énfasis en la equidad de género con la consigna “+MC, Más Mujeres Científicas”, con el fin de poner el tema sobre la mesa y terminar con los sesgos culturales y sociales, y motivar a las alumnas a optar por las disciplinas científicas e ingenieriles, según explicó la directora Marta Urzúa, organizadora de este evento. Y mencionó que en esta cuarta versión los establecimientos invitados fueron el Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga, Liceo de Niñas de Rancagua, Colegio Los Cipreses, Colegio Instituto Inglés, Colegio Inglés Saint John, Colegio Javiera Carrera, Liceo Bicentenario Técnico de Rancagua, el Liceo Comercial Jorge Alessandri Rodríguez y el Colegio IRE (Instituto Regional de Educación).

Claudio Castillo Faúndez, rector del colegio anfitrión, destacó estos proyectos y propuestas para los desafíos del futuro, además de su impacto formativo y la urgencia de promover la participación femenina en las aulas. «El congreso tiene cada vez mayor vigencia y buena participación. El propósito es incentivar el trabajo, la curiosidad y el estudio científico en las mujeres y niñas de los colegios, mirando la ciencia en un 50%», afirmó la autoridad escolar y agregó que con ello se busca superar «la intuición de que solamente la ciencia la trabajan los hombres, teniendo un 50% de presencia a nivel de la humanidad y el otro 50% de las mujeres que estaban ausentes».

Para Débora Torrealba, académica del Instituto de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de O’Higgins, es relevanteque estos estudiantes sientan que lo que están haciendo es el inicio de un camino. “Es increíble la capacidad que tienen estos chicos, están muy motivados, son muy curiosos y les emociona mucho asistir a estas actividades”, argumentó. Asimismo, resaltó la importancia de visibilizar referentes femeninos en sectores masculinizados de la ciencia: «Transmitir cuál ha sido nuestro camino para realizar ciencia de impacto desde Chile […] ayuda a ir derribando mitos para que vean que hay mujeres haciendo ciencia de relevancia y romper ideas de antiguas generaciones».

Por su parte, Carolina Tabilo, encargada de la Academia de Ciencias del Instituto Regional de Educación (IRE) valoró el trabajo en red de todos estos establecimientos educacionales: «Es una instancia significativa para que nuestras niñas generen redes y sepan que se está trabajando fuertemente en mostrar ciencia a grandes y chicos”.

INTERÉS CIENTÍFICO

Entre las investigaciones presentadas destacó el proyecto del Liceo de Niñas de Rancagua llamado «Relación entre la calidad de sueño y las etapas del ciclo sexual femenino». “Pensamos que es importante la participación de las mujeres en el área de la ciencia; no es tan visto, pero cada vez se está haciendo más visible”, expresó Antonia Paredes, estudiante de cuarto año medio e integrante del grupo que presentó este tema. “Ha sido una experiencia que no imaginé tener y me ha gustado”.

Anuncios

Las alumnas Valentina Carrasco y Trinidad Machuca, del Liceo Técnico de Rancagua, concordaron en que participar allí es una oportunidad de aprender de otros stands y recibir recomendaciones. “Me gusta que las mujeres participen en esto y que mantengan su frente en alto, todas podemos hacer cosas increíbles”, dijo una de ellas.

El grupo de alumnos del Colegio Marista, integrado por jóvenes de diversos cursos (Fernando Sepúlveda, Ignacio Figueroa, Martín Véliz y Eduardo Bustos), añadieron que ha sido una participación muy divertida porque pueden hablar con personas de otros colegios, mostrar sus experimentos y ver los de otros. “Es una experiencia muy buena donde trabajamos en equipo y nos ayudamos entre sí”, indicó uno de ellos. “Es mi segunda vez acá y me gusta la explicación científica de los fenómenos del universo”, aportó otro de los jóvenes.

Cápsula del tiempo-para abrirla en 7 años más- donde los participantes depositaron su sueño científico escrito en una tarjeta.

Liceo Bicentenario Técnico de Rancagua dijo presente en la jornada.

Equipo representante del Liceo de Niñas de Rancagua.