La calle O´Carrol de Rancagua y el origen y razón de su nombre

Muchas veces existe confusión sobre algunos de los nombres de las calles de Rancagua. Entre ellas está la calle O’Carrol, que es justamente en la que se encuentra el edificio del Diario El Rancagüino, desde 1924. El hecho de que sea un apellido extranjero aumenta la confusión. La creencia errónea más generalizada es que se trata de uno de los héroes de la Batalla de Rancagua del 2 de Octubre de 1814. Esa equivocación se produce por ser una de las principales vías públicas de la ciudad, en medio de varias otras que sí corresponden a héroes chilenos caídos en la Batalla del 14.

Partiremos por recordar que Carlos María O´Carrol era irlandés, al igual que otros como don Ambrosio O´Higgins, el padre de don Bernardo. Nació en Irlanda en 1789 y llegó a Chile en el año 1818. Su decisión de dejar su patria europea fue tomada por consejo de otro célebre patriota Lord Thomas Cochrane. Además, porque uno de sus familiares también se vino a Chile, don Miguel O´Carrol.

El Director Supremo don Bernardo O´Higgins, recibió en forma entusiasta a O´Carrol y como primera tarea le encomendó que encabezara las fuerzas patriotas que se dirigían al sur para reprimir a los montoneros que asolaban las zonas cercanas a Chillán y que estaban formadas por españoles realistas, algunos ex patriotas renegados y muchos simples bandoleros. Unidos, buscaban lograr la caída del gobierno patriota, el restablecimiento de la monarquía española y, atesorar el producto de sus asaltos y saqueos.

Cuando O´Carrol llegó a las cercanías de Pangal con el río Laja, se encontró con los primeros montoneros con los cuales trabó inmediato combate.

Posteriormente tuvo nuevos encuentros hasta el que se prolongó por todo un día, el 22 de septiembre de 1820. Tras una extenuante pelea, en la que cayeron muertos o heridos muchos de los combatientes de ambos bandos, O´Carrol, demostrando su espíritu temerario, su valentía y su heroísmo, luchó sin cesar contra los enemigos, cayendo herido, siendo tomado prisionero. Ya al finalizar la sangrienta batalla y en el mismo lugar en que había caído, fue fusilado.

En su memoria, como postrero homenaje póstumo, en Rancagua se le colocó su nombre a una de sus más importantes y centrales calles.