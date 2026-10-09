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Las FFAA desfilaron en la conmemoración de  la Batalla de Rancagua

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La avenida Grecia de Rancagua volvió a convertirse en el escenario de uno de los actos más significativos del calendario regional, al recibir el tradicional desfile conmemorativo de los 212 años de la Batalla de Rancagua, instancia que reunió a autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas y de los organismos encargados de la seguridad y emergencia del país.

Como todos los años, fueron los uniformes, las formaciones y el paso marcial de los distintos contingentes los que concentraron buena parte de la atención, de quienes llegaron hasta avenida Grecia para presenciar esta tradicional ceremonia.

Las Fuerzas Armadas de Chile tuvieron una participación central en el desfile, con sus distintos componentes militares, avanzando por la principal avenida al ritmo de sus bandas de guerra, cuyos acordes acompañaron cada una de las formaciones, y dieron el carácter solemne a una jornada destinada a recordar uno de los episodios fundamentales de la historia de Rancagua y del proceso de Independencia nacional.

El paso ordenado de los efectivos militares permitió apreciar el trabajo, disciplina y preparación que caracteriza a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en una presentación que año a año forma parte esencial de esta conmemoración.

A ellos se sumaron los efectivos de Carabineros de Chile, quienes también desfilaron ante las autoridades y el público presente, dando cuenta de la presencia institucional de la policía uniformada en una ceremonia que reúne tradición, historia y reconocimiento al servicio que prestan sus integrantes.

La formación incluyó igualmente a representantes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de Gendarmería de Chile, quienes participaron con sus respectivos contingentes, incorporándose al homenaje que la ciudad realiza cada año a quienes protagonizaron los acontecimientos de octubre de 1814.

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