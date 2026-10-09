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MOP invertirá $1.871 millones en la reposición del embarcadero de La Boca de Rapel

El proyecto fue adjudicado a la empresa INCOPORT Ltda. y contempla la restauración del embarcadero flotante, una nueva rampa de hormigón y dependencias para los pescadores artesanales de Navidad. Las obras tienen un plazo de ejecución de 435 días.

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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó las obras de reposición de emergencia del embarcadero de pesca artesanal de La Boca de Rapel, en la comuna de Navidad, proyecto que considera una inversión de $1.871 millones para recuperar y modernizar esta infraestructura.

La iniciativa, a cargo de la Dirección de Obras Portuarias (DOP), fue adjudicada a la empresa INCOPORT Ltda. y se encuentra en trámite administrativo para la entrega de terreno. Según lo informado por el MOP, se espera que los trabajos comiencen a fines de octubre y tendrán un plazo de ejecución de 435 días corridos.

El proyecto busca mejorar las condiciones de trabajo, seguridad y operación de los pescadores artesanales que desarrollan sus actividades en este sector de la costa de la Región de O’Higgins.

Nueva rampa y dependencias para los pescadores

Las obras consideran la restauración del embarcadero flotante existente, la limpieza del fondo del río en el área de la instalación y la construcción de una nueva rampa de hormigón.

También se contempla la habilitación de infraestructura terrestre para el funcionamiento de la caleta, con cinco boxes de trabajo, baños inclusivos, vestidores con duchas, una sala de lactancia, oficina administrativa y sala de reuniones.

A estas dependencias se sumarán una caseta de huinche, un sistema fotovoltaico, alumbrado y un sistema sanitario, entre otras instalaciones destinadas a mejorar las condiciones operativas del recinto.

El embarcadero se emplazará en la ribera sur del río Rapel, en el sector de La Boca, y estará orientado a fortalecer la infraestructura pública vinculada con la pesca artesanal.

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El seremi de Obras Públicas de O’Higgins, Carlos Astudillo Briones, destacó la adjudicación del proyecto y señaló que permitirá reponer y modernizar una infraestructura esperada por los pescadores artesanales del sector.

La autoridad sostuvo que las nuevas instalaciones contribuirán a mejorar las condiciones de trabajo, seguridad y operación, además de fortalecer el desarrollo productivo de las comunidades costeras de la región.

La iniciativa complementará otras inversiones del MOP en el sector, entre ellas obras de protección de ribera mediante enrocado y un muelle flotante con rampa para embarcaciones menores destinadas a actividades turísticas.

Con estas intervenciones, se busca fortalecer la infraestructura del borde costero de Navidad, tanto para la actividad pesquera artesanal como para el turismo y las actividades náuticas.

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