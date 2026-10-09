Municipio de San Fernando refuerza apoyo a familias aisladas en Agua Buena y autoridades gestionan soluciones para recuperar la conectividad

Una intensa jornada de trabajo desplegó este jueves la Municipalidad de San Fernando en el sector de Agua Buena, donde 17 personas permanecen aisladas luego de que el aumento del caudal del estero Antivero destruyera la pasarela peatonal que permitía acceder al sector Rincón de los Maturana, en la localidad de Agua Buena.

Desde las primeras horas de la mañana, el alcalde Pablo Silva Pérez se trasladó hasta el lugar junto a equipos municipales para conocer directamente la situación de las familias afectadas, evaluar las alternativas de acceso y coordinar la entrega de ayuda. El jefe comunal mantuvo contacto con los vecinos y supervisó las gestiones destinadas a atender sus necesidades más urgentes.

“Desde que conocimos esta emergencia, nuestra prioridad ha sido estar presentes y apoyar a estas familias. Por eso, nuestros equipos se mantuvieron en contacto con los vecinos desde el primer momento, recorrieron el sector buscando vías alternativas de acceso y trabajaron para encontrar la forma de hacerles llegar la ayuda que necesitaban. En situaciones como esta es fundamental que el municipio esté en terreno y responda oportunamente a las necesidades de la comunidad”, señaló el alcalde Pablo Silva Pérez.

Ante la imposibilidad de acceder por otra ruta, los equipos municipales implementaron un sistema de tirolesa que permitió hacer llegar alimentos, medicamentos y comida para mascotas a las familias aisladas. Este operativo fue especialmente relevante considerando que entre las 17 personas afectadas se encuentran una adulta mayor de 97 años y un niño de 6 años, además de que en el lugar permanecen numerosas mascotas que también requieren atención.

Durante la tarde, el alcalde regresó al sector para participar en una reunión de coordinación encabezada por la delegada presidencial regional, Susana Pinto, junto al director regional de Senapred, Marcelo Montecinos, el delegado presidencial provincial Mauricio Donoso y equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En la instancia, se informó que, mediante recursos de emergencia gestionados a través de Senapred, se avanzará en la reposición de la pasarela peatonal, mediante una solución con respaldo técnico del MOP que permita recuperar la conectividad de las familias afectadas.

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El anuncio fue valorado por el jefe comunal, quien destacó la importancia de la coordinación entre las distintas instituciones para dar una respuesta oportuna a la comunidad.

“Nos vamos con una noticia importante para estas familias, pero sabemos que nuestro trabajo no termina aquí. Lo fundamental es que puedan recuperar su conectividad y volver a desarrollar su vida con tranquilidad. Vamos a seguir acompañándolos y trabajando con las autoridades regionales hasta que esta solución se concrete, porque no queremos que ningún vecino se sienta solo frente a una emergencia”, afirmó Silva Pérez.