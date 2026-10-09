Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

O’Higgins visita a Huachipato en su vuelta a la Liga de Primera

Los celestes viajarán este viernes hacia Concepción para quedar concentrados de cara al juego del sábado.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Un duelo clave en la idea de alejarse prontamente de la parte baja de la tabla sostendrá, este sábado, O’Higgins de Rancagua.

Los celestes visitarán a Huachipato en el barrio de Las Higueras, en Talcahuano, donde el equipo que dirige técnicamente Lucas Bovaglio pretende proyectar el buen momento y los interesantes pasajes de fútbol que mostró en dos rondas de la Copa Chile, pues la escuadra acumula cuatro triunfos en línea.

En ese sentido, tras iniciar la semana con una jornada de asueto, el cuadro rancagüino ha trabajado buscando sostener el nivel para ir a la cancha de la avenida Desiderio García con la mentalidad en obtener los tres puntos para salir de la zona complicada.

Ganar es la misión

Bovaglio, en la previa, manifestó que el cuadro de la Usina “es un equipo que ha mostrado una mejoría, la sensación es que su entrenador ha encontrado el equipo, prácticamente no ha modificado la alineación y el sistema, y eso le ha traído resultados positivos. Enfrentaremos a un rival que encontró la fórmula, pero nosotros tenemos que velar por lo nuestro”.

Junto con lo anterior, manifestó que “intentaremos hacer lo mejor posible para sacar el resultado que necesitamos en Talcahuano y afirmar el buen presente que tenemos”.

El director técnico, dijo también que en esta semana previa de la final de la Copa de la Liga, deben estar claros en concentrarse en el partido a partido. “En el día a día tratamos de hacer énfasis en el rival de turno, es Huachipato, es el torneo local. Esperemos que este sábado que el equipo esté con su cabeza y energía en Talcahuano, que hagamos el partido que tenemos que hacer, pero nosotros tratamos de no mirar más allá”.

Juan Leiva y Arnaldo Castillo serán bajas para este encuentro. Además no estarán Felipe Ogaz, Juan Leiva, Joaquín Muñoz y Luis Pavez. Foto: Héctor Vargas/El Rancagüino.

Un partido clave

El defensor izquierdo, Leandro Díaz, puntualizó en la previa “tenemos un partido muy importante, lo que queremos es sumar porque es lo que nos da acceso a copas también y queremos meternos en el grupo de avanzada”.

Respecto al rival, comentó que Huachipato “se ha visto más sólido en los últimos partidos”, y que jugar en Las Higueras es complejo.

Además, Díaz indicó que de cara a este juego, la mentalidad es clara: “Venimos de cuatro partidos muy buenos en la Copa Chile, hoy nos enfocamos en el campeonato nacional por la necesidad que tenemos y debemos ganar como sea, dar lo mejor para este partido”.

Anuncios

Un probable once titular

Entre las bajas del equipo para este encuentro están: Luis Pavez, Felipe Ogaz, Juan Leiva, y Joaquín Muñoz (por lesión), y; Arnaldo Castillo (por suspensión).

El probable 11 titular que disponga el “Capo de Provincia” para visitar al “Campeón del Sur” sería el siguiente: Omar Carabalí; Felipe Faúndez (Cristian Morales), Alan Robledo, Nicolás Garrido (Miguel Brizuela) y Leandro Díaz; Tomás Avilés, Bryan Rabello y Santiago Toloza; Walter Bou, Thiago Vecino y Bastián Yáñez en ofensiva.

El árbitro para este encuentro es Cristian Galaz, secundado por Edson Cisternas, Diego Vidal y Matías Valenzuela. En el VAR, en tanto, estará Benjamín Saravia y Aldo Gómez.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Se enfrentan Talleres e Independiente por la fecha 12
12 minutos hace
Barcelona busca un inicio histórico ante el Getafe
17 minutos hace
Mirassol visita a Bahia por la fecha 30
31 minutos hace
Se enfrentan Talleres e Independiente por la fecha 12
12 minutos hace
Barcelona busca un inicio histórico ante el Getafe
17 minutos hace
Anuncios
798296_0
D. Puerto Montt vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
797179_0
Deportes Limache se enfrenta ante la visita Palestino por la fecha 24
Anuncios
aluvion las condes
Final de la Copa de la Liga en vilo por aluvión en Las Condes
798295_0
Cobreloa está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a D. Copiapó
797177_0
Colo Colo no quiere soltar el liderato ante Coquimbo Unido
798294_0
D. Antofagasta y San Marcos se miden por la fecha 27
Anuncios
798300_0
Deportes Temuco recibirá a Dep. Santa Cruz por la fecha 27
797180_0
Huachipato recibirá a O’Higgins por la fecha 24
798301_0
Santiago Wanderers quiere cortar su racha negativa frente a Curicó Unido
797176_0
U. Concepción tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Cobresal
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 9 DE OCTUBRE
1 condena rcgua....
Importante condena de cárcel para hombre que intentó robar televisores desde supermercado
Anuncios
1 (7)
Clínicas Culturales e intercambio de experiencias se proyectan como nueva iniciativa de la Red de Activación Cultural de O’Higgins
1 el manzano...
Colocan primera piedra de lo que será el futuro Cesfam de El Manzano
1 detenido rapel de navidad
Fue detenido por circular en vehículo con encargo por robo
WhatsApp Image 2026-10-08 at 15.55.15
Tormentas eléctricas y probabilidad de granizos se mantienen para esta tarde
Anuncios
NOTA 1.1
Olivar inaugura renovados espacios públicos en Villa Los Aromos y Plaza Punta de Diamante
Cuando Keynes vuelve por la puerta principal
SEBASTIÁN 1
Diputado Sebastián Cristoffanini : “El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla $83.781 millones de inversión para la Región”
El operativo policial dejó a dos personas detenidas mientras continúan las diligencias investigativas.
En Olivar detienen a dos hombres por microtráfico de drogas
patricia cisternas 2
Patricia Cisternas asumirá en noviembre como nueva defensora local de Rengo
jose luis cerpa
Nancagüino consigue medalla de oro en España
PDI catedral
Excavaciones en la Catedral de Rancagua podrían extenderse hasta este viernes para recuperar osamentas humanas
detenido droga
Aprehenden a sujeto que transportaba clorhidrato de cocaína en bus interprovincial