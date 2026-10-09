O’Higgins visita a Huachipato en su vuelta a la Liga de Primera

Un duelo clave en la idea de alejarse prontamente de la parte baja de la tabla sostendrá, este sábado, O’Higgins de Rancagua.

Los celestes visitarán a Huachipato en el barrio de Las Higueras, en Talcahuano, donde el equipo que dirige técnicamente Lucas Bovaglio pretende proyectar el buen momento y los interesantes pasajes de fútbol que mostró en dos rondas de la Copa Chile, pues la escuadra acumula cuatro triunfos en línea.

En ese sentido, tras iniciar la semana con una jornada de asueto, el cuadro rancagüino ha trabajado buscando sostener el nivel para ir a la cancha de la avenida Desiderio García con la mentalidad en obtener los tres puntos para salir de la zona complicada.

Ganar es la misión

Bovaglio, en la previa, manifestó que el cuadro de la Usina “es un equipo que ha mostrado una mejoría, la sensación es que su entrenador ha encontrado el equipo, prácticamente no ha modificado la alineación y el sistema, y eso le ha traído resultados positivos. Enfrentaremos a un rival que encontró la fórmula, pero nosotros tenemos que velar por lo nuestro”.

Junto con lo anterior, manifestó que “intentaremos hacer lo mejor posible para sacar el resultado que necesitamos en Talcahuano y afirmar el buen presente que tenemos”.

El director técnico, dijo también que en esta semana previa de la final de la Copa de la Liga, deben estar claros en concentrarse en el partido a partido. “En el día a día tratamos de hacer énfasis en el rival de turno, es Huachipato, es el torneo local. Esperemos que este sábado que el equipo esté con su cabeza y energía en Talcahuano, que hagamos el partido que tenemos que hacer, pero nosotros tratamos de no mirar más allá”.

Juan Leiva y Arnaldo Castillo serán bajas para este encuentro. Además no estarán Felipe Ogaz, Juan Leiva, Joaquín Muñoz y Luis Pavez. Foto: Héctor Vargas/El Rancagüino.

Un partido clave

El defensor izquierdo, Leandro Díaz, puntualizó en la previa “tenemos un partido muy importante, lo que queremos es sumar porque es lo que nos da acceso a copas también y queremos meternos en el grupo de avanzada”.

Respecto al rival, comentó que Huachipato “se ha visto más sólido en los últimos partidos”, y que jugar en Las Higueras es complejo.

Además, Díaz indicó que de cara a este juego, la mentalidad es clara: “Venimos de cuatro partidos muy buenos en la Copa Chile, hoy nos enfocamos en el campeonato nacional por la necesidad que tenemos y debemos ganar como sea, dar lo mejor para este partido”.

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Un probable once titular

Entre las bajas del equipo para este encuentro están: Luis Pavez, Felipe Ogaz, Juan Leiva, y Joaquín Muñoz (por lesión), y; Arnaldo Castillo (por suspensión).

El probable 11 titular que disponga el “Capo de Provincia” para visitar al “Campeón del Sur” sería el siguiente: Omar Carabalí; Felipe Faúndez (Cristian Morales), Alan Robledo, Nicolás Garrido (Miguel Brizuela) y Leandro Díaz; Tomás Avilés, Bryan Rabello y Santiago Toloza; Walter Bou, Thiago Vecino y Bastián Yáñez en ofensiva.

El árbitro para este encuentro es Cristian Galaz, secundado por Edson Cisternas, Diego Vidal y Matías Valenzuela. En el VAR, en tanto, estará Benjamín Saravia y Aldo Gómez.