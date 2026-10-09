Pañul celebrará su Fiesta Costumbrista con la preparación de mil cazuelas de ave de campo

La preparación de mil cazuelas de ave de campo será uno de los principales atractivos de la 11ª Fiesta Costumbrista y Tradicional de Pañul, que se realizará este domingo 11 de octubre en la cancha del Club Deportivo de Pañul, en la comuna de Pichilemu.

La actividad es organizada por la Red de Turismo Rural El Encanto, con respaldo del municipio de Pichilemu y financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, en colaboración con Sernatur.

La celebración busca poner en valor la gastronomía campesina, las tradiciones rurales y el trabajo asociativo de las comunidades del territorio, convocando a vecinos y visitantes en torno a los sabores y expresiones culturales del campo.

Mil cazuelas y sabores tradicionales

La preparación y degustación de mil cazuelas de ave de campo será el eje gastronómico de esta nueva versión, que busca mantener vivas las recetas y costumbres de la cocina rural.

El gobernador regional, Pablo Silva Amaya, destacó el respaldo del Gobierno Regional a este tipo de iniciativas, señalando que permiten fortalecer las tradiciones, el turismo local y la asociatividad de las redes campesinas.

La fiesta también fue valorada por el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova Carreño, quien destacó su aporte a la identidad comunal, las oportunidades para los emprendedores y el desarrollo económico local.

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El jefe comunal señaló que el encuentro se ha consolidado como un hito entre las fiestas costumbristas de Pichilemu y una instancia para acercar a vecinos y visitantes a los sectores rurales.

Música y humor para acompañar la jornada

La programación contempla la animación de Fernando Urzúa Púa, conocido por interpretar a un personaje popular pichilemino, con sus características tallas y humor.

En el escenario se presentarán Carlos Jorquera, Sembradores de Tagua Tagua, La Golondrina, Tomás Charro Alfaro, Sangre Norteña, Los Tincaos, Folclorazo Campesino y Los Tigres de Santa Clara.

La invitación es para este domingo 11 de octubre en la cancha del Club Deportivo de Pañul, donde la gastronomía, la música y las tradiciones campesinas serán protagonistas de una nueva edición de esta fiesta costumbrista.