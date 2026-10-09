Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Pañul celebrará su Fiesta Costumbrista con la preparación de mil cazuelas de ave de campo

La undécima versión del encuentro se realizará este domingo 11 de octubre en Pichilemu, con gastronomía campesina, música en vivo y actividades para rescatar las tradiciones rurales.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La preparación de mil cazuelas de ave de campo será uno de los principales atractivos de la 11ª Fiesta Costumbrista y Tradicional de Pañul, que se realizará este domingo 11 de octubre en la cancha del Club Deportivo de Pañul, en la comuna de Pichilemu.

La actividad es organizada por la Red de Turismo Rural El Encanto, con respaldo del municipio de Pichilemu y financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, en colaboración con Sernatur.

La celebración busca poner en valor la gastronomía campesina, las tradiciones rurales y el trabajo asociativo de las comunidades del territorio, convocando a vecinos y visitantes en torno a los sabores y expresiones culturales del campo.

Mil cazuelas y sabores tradicionales

La preparación y degustación de mil cazuelas de ave de campo será el eje gastronómico de esta nueva versión, que busca mantener vivas las recetas y costumbres de la cocina rural.

El gobernador regional, Pablo Silva Amaya, destacó el respaldo del Gobierno Regional a este tipo de iniciativas, señalando que permiten fortalecer las tradiciones, el turismo local y la asociatividad de las redes campesinas.

La fiesta también fue valorada por el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova Carreño, quien destacó su aporte a la identidad comunal, las oportunidades para los emprendedores y el desarrollo económico local.

Anuncios

El jefe comunal señaló que el encuentro se ha consolidado como un hito entre las fiestas costumbristas de Pichilemu y una instancia para acercar a vecinos y visitantes a los sectores rurales.

Música y humor para acompañar la jornada

La programación contempla la animación de Fernando Urzúa Púa, conocido por interpretar a un personaje popular pichilemino, con sus características tallas y humor.

En el escenario se presentarán Carlos Jorquera, Sembradores de Tagua Tagua, La Golondrina, Tomás Charro Alfaro, Sangre Norteña, Los Tincaos, Folclorazo Campesino y Los Tigres de Santa Clara.

La invitación es para este domingo 11 de octubre en la cancha del Club Deportivo de Pañul, donde la gastronomía, la música y las tradiciones campesinas serán protagonistas de una nueva edición de esta fiesta costumbrista.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Boca Juniors iguala el marcador 1 a 1 ante Instituto
2 minutos hace
Empate agónico de Gimnasia ante Atlético Tucumán con un decisivo penal de Marcelo Torres
10 minutos hace
Mushuc Runa terminó cayendo derrotado con Delfín con un gol agónico
31 minutos hace
EN VIVO: Boca Juniors iguala el marcador 1 a 1 ante Instituto
2 minutos hace
Empate agónico de Gimnasia ante Atlético Tucumán con un decisivo penal de Marcelo Torres
10 minutos hace
Anuncios
MILITARES 2
Las FFAA desfilaron en la conmemoración de  la Batalla de Rancagua
Anne Carson, el Nobel y las traductoras chilenas
Anuncios
WhatsApp Image 2026-10-08 at 18.35.48
Detectan “casino de apuestas” que operaba pese a clausura vigente desde 2023 en el centro de Rancagua.
1 clausura locales...
Clausuran dos locales comerciales por incumplir permisos municipales en San Fernando
Cierre preventivo de la ruta H-45-G en la Cuesta Chada por derrumbes tras las precipitaciones
Cuesta Chada permanece cerrada por derrumbes tras intensas precipitaciones
1 contraloría....
Contraloría detecta irregularidades en entrega de cédulas de identidad a extranjeros en O’Higgins
Anuncios
4 chimbarongo
Villa Los Areneros inaugura nueva cancha deportiva gracias al trabajo colaborativo
798296_0
D. Puerto Montt vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
797179_0
Deportes Limache se enfrenta ante la visita Palestino por la fecha 24
estadio quinta 1
Estadio Fernando Cornejo de Quinta de Tilcoco podría albergar la final de Tercera B
798294_0
D. Antofagasta y San Marcos se miden por la fecha 27
797178_0
D. La Serena se enfrentará a Everton por la fecha 24
Anuncios