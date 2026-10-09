Rangers vs U. San Felipe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026

A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 12 de octubre, U. San Felipe enfrentará a Rangers en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca, por el duelo correspondiente a la fecha 27 del campeonato 2026.

Así llegan Rangers y U. San Felipe

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Deportes Iquique. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe cayó derrotado 1 a 4 ante D. Copiapó. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 1 gol y recibió 7.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y U. San Felipe se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 18 puntos (4 PG – 6 PE – 16 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (5 PG – 7 PE – 14 PP).

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Franco Jimenez Lazo es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17 2 San Luis 47 26 13 8 5 12 3 Santiago Wanderers 44 26 12 8 6 13 15 U. San Felipe 22 26 5 7 14 -28 16 Rangers 18 26 4 6 16 -19

Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs Santiago Wanderers: 16 de octubre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Cobreloa: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs Deportes Temuco: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs D. Puerto Montt: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar

Horario Rangers y U. San Felipe, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

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