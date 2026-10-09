Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Rangers vs U. San Felipe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026

U. San Felipe se mide ante Rangers en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca el lunes 12 de octubre a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Franco Jimenez Lazo.

Comparte esta noticia

Anuncios

A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 12 de octubre, U. San Felipe enfrentará a Rangers en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca, por el duelo correspondiente a la fecha 27 del campeonato 2026.

Así llegan Rangers y U. San Felipe

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Deportes Iquique. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe cayó derrotado 1 a 4 ante D. Copiapó. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 1 gol y recibió 7.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y U. San Felipe se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 18 puntos (4 PG – 6 PE – 16 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (5 PG – 7 PE – 14 PP).

Anuncios

Franco Jimenez Lazo es el árbitro designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17
2 San Luis 47 26 13 8 5 12
3 Santiago Wanderers 44 26 12 8 6 13
15 U. San Felipe 22 26 5 7 14 -28
16 Rangers 18 26 4 6 16 -19

Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs Santiago Wanderers: 16 de octubre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Cobreloa: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Horario Rangers y U. San Felipe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Boca Juniors iguala el marcador 1 a 1 ante Instituto
5 minutos hace
Empate agónico de Gimnasia ante Atlético Tucumán con un decisivo penal de Marcelo Torres
13 minutos hace
Mushuc Runa terminó cayendo derrotado con Delfín con un gol agónico
34 minutos hace
EN VIVO: Boca Juniors iguala el marcador 1 a 1 ante Instituto
5 minutos hace
Empate agónico de Gimnasia ante Atlético Tucumán con un decisivo penal de Marcelo Torres
13 minutos hace
Anuncios
MILITARES 2
Las FFAA desfilaron en la conmemoración de  la Batalla de Rancagua
Anne Carson, el Nobel y las traductoras chilenas
Anuncios
6. La Boca
MOP invertirá $1.871 millones en la reposición del embarcadero de La Boca de Rapel
WhatsApp Image 2026-10-08 at 18.35.48
Detectan “casino de apuestas” que operaba pese a clausura vigente desde 2023 en el centro de Rancagua.
1 clausura locales...
Clausuran dos locales comerciales por incumplir permisos municipales en San Fernando
Cierre preventivo de la ruta H-45-G en la Cuesta Chada por derrumbes tras las precipitaciones
Cuesta Chada permanece cerrada por derrumbes tras intensas precipitaciones
Anuncios
4 chimbarongo
Villa Los Areneros inaugura nueva cancha deportiva gracias al trabajo colaborativo
798296_0
D. Puerto Montt vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
797179_0
Deportes Limache se enfrenta ante la visita Palestino por la fecha 24
estadio quinta 1
Estadio Fernando Cornejo de Quinta de Tilcoco podría albergar la final de Tercera B
798294_0
D. Antofagasta y San Marcos se miden por la fecha 27
797178_0
D. La Serena se enfrentará a Everton por la fecha 24
Anuncios
AUTORIDADES 1
Autoridades inauguran 6° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas de Sernatur en O’Higgins
ohiggins huachipato 1
O’Higgins visita a Huachipato en su vuelta a la Liga de Primera
798300_0
Deportes Temuco recibirá a Dep. Santa Cruz por la fecha 27
797180_0
Huachipato recibirá a O’Higgins por la fecha 24
Anuncios
recordando ok
La calle O´Carrol de Rancagua y el origen y razón de su nombre
1 congreso futuro maristas
IV Congreso Futuro Estudiantil “Jóvenes con conCiencia de futuro” impulsa el liderazgo femenino en áreas de STEM
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 9 DE OCTUBRE
1 condena rcgua....
Importante condena de cárcel para hombre que intentó robar televisores desde supermercado
NOTA 2.4 Andy
Jóvenes pianistas de Olivar representaron a la comuna en el Día de la Música Chilena
1 santo tomas
IP-CFT Santo Tomás Rancagua inicia su proceso de Admisión 2027
1 (7)
Clínicas Culturales e intercambio de experiencias se proyectan como nueva iniciativa de la Red de Activación Cultural de O’Higgins
1 el manzano...
Colocan primera piedra de lo que será el futuro Cesfam de El Manzano