Rangers vs U. San Felipe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026

A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 12 de octubre, U. San Felipe enfrentará a Rangers en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca, por el duelo correspondiente a la fecha 27 del campeonato 2026.
Así llegan Rangers y U. San Felipe
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026
Rangers recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Deportes Iquique. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 5 a favor.
Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026
U. San Felipe cayó derrotado 1 a 4 ante D. Copiapó. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 1 gol y recibió 7.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y U. San Felipe se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el décimo sexto puesto con 18 puntos (4 PG – 6 PE – 16 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (5 PG – 7 PE – 14 PP).
Franco Jimenez Lazo es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|48
|26
|13
|9
|4
|17
|2
|San Luis
|47
|26
|13
|8
|5
|12
|3
|Santiago Wanderers
|44
|26
|12
|8
|6
|13
|15
|U. San Felipe
|22
|26
|5
|7
|14
|-28
|16
|Rangers
|18
|26
|4
|6
|16
|-19
Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 28: vs Santiago Wanderers: 16 de octubre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Cobreloa: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 28: vs Deportes Temuco: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs D. Puerto Montt: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Horario Rangers y U. San Felipe, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
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