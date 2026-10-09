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Villa Los Areneros inaugura nueva cancha deportiva gracias al trabajo colaborativo

La iniciativa permitió recuperar un espacio para la práctica deportiva y el encuentro de la comunidad

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En el sector de Villa Los Areneros se la comuna de Chimbarongo se desarrolló la ceremonia de inauguración de una nueva cancha deportiva, proyecto que permitió recuperar un espacio para la comunidad y transformarlo en un lugar destinado al deporte, la recreación y la convivencia vecinal.

La actividad contó con la participación del alcalde de Chimbarongo, concejales, vecinos del sector y representantes de la comunidad, quienes destacaron la importancia de contar con nuevos espacios destinados al desarrollo de actividades deportivas y comunitarias.

Uno de los aspectos relevantes para la concreción de este proyecto fue el aporte y colaboración de Viveros Los Olmos.

En la ceremonia también estuvo presente personal MICC de la Subcomisaría de Chimbarongo, reafirmando el compromiso de Carabineros con el trabajo permanente junto a las comunidades, los carabineros además realizaron la donación de plantas ornamentales, destinadas a contribuir al hermoseamiento y mejoramiento del entorno de la nueva cancha deportiva.

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