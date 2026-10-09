Villa Los Areneros inaugura nueva cancha deportiva gracias al trabajo colaborativo

En el sector de Villa Los Areneros se la comuna de Chimbarongo se desarrolló la ceremonia de inauguración de una nueva cancha deportiva, proyecto que permitió recuperar un espacio para la comunidad y transformarlo en un lugar destinado al deporte, la recreación y la convivencia vecinal.

La actividad contó con la participación del alcalde de Chimbarongo, concejales, vecinos del sector y representantes de la comunidad, quienes destacaron la importancia de contar con nuevos espacios destinados al desarrollo de actividades deportivas y comunitarias.

Uno de los aspectos relevantes para la concreción de este proyecto fue el aporte y colaboración de Viveros Los Olmos.

En la ceremonia también estuvo presente personal MICC de la Subcomisaría de Chimbarongo, reafirmando el compromiso de Carabineros con el trabajo permanente junto a las comunidades, los carabineros además realizaron la donación de plantas ornamentales, destinadas a contribuir al hermoseamiento y mejoramiento del entorno de la nueva cancha deportiva.