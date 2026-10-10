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Boca Juniors vs Vasco da Gama: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Boca Juniors y Vasco da Gama se miden en la Bombonera el martes 13 de octubre a las 21:30 horas y Piero Maza Gómez es el elegido para dirigir el partido.

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Por la llave 1 de la Copa Sudamericana, se enfrentan El Xeneize y Vasco el martes 13 de octubre, a las 21:30 horas, en la Bombonera.

El Xeneize y Vasco llegan a este primer encuentro para definir quién será el equipo que pasará a la gran final. La cita para el partido de vuelta está programada para el martes 20 de octubre.

El encuentro será supervisado por Piero Maza Gómez, el juez encargado.

Los resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoffs Octavos: Boca Juniors 1 vs O'Higgins 0 (23 de julio)
  • Playoffs Octavos: O'Higgins 1 vs Boca Juniors 0 (3-4 en penales a favor de Boca Juniors) (30 de julio)
  • Octavos de Final: Boca Juniors 3 vs Deportivo Recoleta 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Deportivo Recoleta 0 vs Boca Juniors 4 (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Boca Juniors 1 vs São Paulo 0 (8 de septiembre)
  • Cuartos de Final: São Paulo 1 vs Boca Juniors 1 (15 de septiembre)
Los resultados de Vasco da Gama en partidos >
de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Vasco da Gama 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 1 vs Audax Italiano 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 1 vs Vasco da Gama 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Barracas Central 0 (27 de mayo)
  • Playoffs Octavos: Independiente Medellín 2 vs Vasco da Gama 2 (22 de julio)
  • Playoffs Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente Medellín 0 (29 de julio)
  • Octavos de Final: Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Olimpia 1 vs Vasco da Gama 4 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Santa Fe 0 vs Vasco da Gama 0 (8 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Vasco da Gama 2 vs Santa Fe 0 (15 de septiembre)
Horario Boca Juniors y Vasco da Gama, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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