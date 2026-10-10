Unión Española se enfrentará a Deportes Iquique por la fecha 27

Por la fecha 27 del campeonato 2026, Unión Española y Deportes Iquique se enfrentan el lunes 12 de octubre desde las 17:30 horas, en el estadio Tierra de Campeones.

Así llegan Deportes Iquique y Unión Española

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique viene de ganar en su encuentro anterior a Rangers con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

En la fecha pasada, Unión Española finalizó con un empate 1-1 ante Deportes Temuco. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 7 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Unión Española sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 31 puntos (7 PG – 10 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (10 PG – 6 PE – 10 PP).

El encuentro será supervisado por Manuel Vergara Rodríguez, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17 2 San Luis 47 26 13 8 5 12 3 Magallanes 46 27 13 7 7 5 9 Unión Española 36 26 10 6 10 -2 12 Deportes Iquique 31 26 7 10 9 5

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Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs Curicó Unido: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Magallanes: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs D. Copiapó: 19 de octubre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Santiago Wanderers: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar

Horario Deportes Iquique y Unión Española, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

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