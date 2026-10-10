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Deportes Limache se enfrenta ante la visita Palestino por la fecha 24

Deportes Limache y Palestino se enfrentan en el estadio Bicentenario Lucio Fariña, con el arbitraje de Francisco Gilabert Morales. El duelo se jugará mañana desde las 20:00 horas.

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Deportes Limache se enfrenta mañana ante Palestino para disputar el partido por la fecha 24, en el estadio Bicentenario Lucio Fariña, desde las 20:00 horas.

Así llegan Deportes Limache y Palestino

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno

Deportes Limache busca levantarse de su derrota ante U. La Calera en el Municipal Nicolás Chahuán Nazar. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Palestino en partidos del campeonato chileno

Palestino cayó 2 a 3 ante U. Católica. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias y perdió en 1 oportunidad. Con 10 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 3 de los últimos 3 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Palestino lo ganó por 1 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 33 puntos (10 PG – 3 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (11 PG – 3 PE – 9 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Francisco Gilabert Morales.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
5 Palestino 36 23 11 3 9 3
6 Deportes Limache 33 23 10 3 10 8

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Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs U. Concepción: 25 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Colo Colo: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Limache y Palestino, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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