Detienen a cinco personas por receptación de vehículo  

El trabajo investigativo desarrollado por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) Rancagua permitió la detención de cinco personas por el delito de receptación de vehículo motorizado, luego de establecer que mantenían en su poder un automóvil que registraba un encargo vigente por robo.

El procedimiento se concretó durante la noche del jueves 8 de octubre, en el sector oriente de Rancagua, donde, a raíz de los antecedentes reunidos durante la investigación, el personal especializado allanó un inmueble de interés, logrando la detención de cinco sujetos adultos, cuatro hombres y una mujer, de nacionalidad chilena, cuyas edades fluctúan entre los 25 y los 50 años.

Durante el operativo, se incautó un automóvil marca Daewoo, modelo Heaven, año 2000, color blanco, que mantenía un encargo vigente por robo de vehículo motorizado, con fecha 8 de octubre de 2026.

Asimismo, se decomisaron tres teléfonos celulares, seis llaves de vehículos de distintas marcas, tres placas patentes únicas y una prenda de vestir de interés para la investigación, especies que serán analizadas conforme a las diligencias que correspondan.

Por instrucción del Ministerio Público, la totalidad de los detenidos quedó a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.