Fin de Yo Elijo mi PC: Académico de la UOH advierte que podría aumentar la brecha digital entre estudiantes

El fin del programa Yo Elijo mi PC abre un debate sobre sus posibles consecuencias para la inclusión digital de estudiantes de menores recursos. Para Jorge Gallardo Cochifas, académico del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH), el impacto de esta decisión debe evaluarse más allá de los resultados académicos y considerar las desigualdades en el acceso a la tecnología.

El investigador explica que la brecha digital no depende exclusivamente de contar con conexión a internet, sino también de disponer de las herramientas y las competencias necesarias para desenvolverse en entornos digitales.

“La brecha no se limita al acceso a internet, sino que también involucra la capacidad para resolver problemas utilizando un computador: cargar una tarea, elaborar un documento o un texto, trabajar con información y analizarla, entre otras actividades”, señala.

Desde esa perspectiva, Gallardo advierte que la falta de un computador propio puede afectar especialmente a niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años, etapa en la que desarrollan habilidades que posteriormente pueden resultar necesarias en los ámbitos educativo y laboral.

“Privar del acceso a un dispositivo como un computador puede incrementar la brecha digital”, sostiene el académico. Agrega que el costo de estos equipos continúa siendo una barrera para muchas familias chilenas, por lo que la eliminación del programa podría tener consecuencias diferentes según las condiciones socioeconómicas de los estudiantes.

El investigador también llama a considerar los efectos que la falta de acceso tecnológico podría tener en el bienestar de los escolares. Según explica, algunas investigaciones han identificado asociaciones entre la carencia de dispositivos y sentimientos de exclusión social, percepción de injusticia y una menor sensación de eficacia al enfrentar tareas digitales.

Anuncios

Más que la entrega de un computador

Frente al argumento de que el programa no habría generado un impacto significativo en los aprendizajes, Gallardo plantea que es necesario conocer con mayor profundidad la evidencia utilizada para llegar a esa conclusión.

“Si consideramos que el computador puede ser relevante para el aprendizaje, actualmente constituye una herramienta fundamental y, justamente, privar de su acceso puede generar consecuencias negativas”, afirma.

El académico recuerda que los computadores se utilizan en distintas asignaturas y actividades escolares. Docentes y comunidades educativas recurren a estos dispositivos para acceder a información, materiales y contenidos vinculados con la formación de los estudiantes.

Por ello, considera que Yo Elijo mi PC debe analizarse como una política de inclusión digital y no únicamente como un mecanismo de entrega de equipamiento.

“Un computador no representa solamente un objeto relevante o valorado dentro de una familia, sino que constituye una herramienta que permite conectarse con el mundo y acceder a diferentes espacios de aprendizaje, información y participación”, explica.

Gallardo también advierte que interrumpir la entrega de estos dispositivos podría afectar prácticas de inclusión digital que ya forman parte del trabajo de los establecimientos educacionales. Recuerda que, antes de la masificación de los computadores, muchos colegios, especialmente aquellos con mayores niveles de vulnerabilidad, tenían un acceso limitado a estos recursos.

Por este motivo, sostiene que cualquier evaluación sobre el futuro del programa debería considerar no solo los indicadores de aprendizaje, sino también su contribución al acceso tecnológico y a la reducción de las desigualdades.

“Si se interrumpe la entrega de computadores, las prácticas de inclusión digital que actualmente se desarrollan en los establecimientos educacionales pueden verse limitadas. Esto puede contribuir a aumentar tanto la brecha digital como las desigualdades existentes y, en un futuro, impactar la salud mental de las y los estudiantes producto de la exclusión”, concluye.