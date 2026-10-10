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Grave accidente vehicular moviliza a bomberos de San Vicente y Malloa

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La Primera Compañía de Bomberos de San Vicente trabajó con su carro de rescate técnico pesado RX-1 en Carretera La Fruta, a la altura del puente Las Truchas por la colisión de automóvil con un camión.

El grave hecho dejó a una persona lesionada, la que fue liberada por el personal de rescate y trasladada al centro asistencial más cercano por el SAMU.

En el lugar, los bomberos de San Vicente trabajaron junto al Cuerpo de Bomberos Malloa por limite jurisdiccional. La causa del accidente es materia de investigación.

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