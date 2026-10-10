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HORÓSCOPO DEL SÁBADO 10 DE OCTUBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).
Aprovecha el tiempo libre para diseñar tus planes de futuro en el trabajo, tal vez necesites completar tu formación y el aumento de sueldo que llevas reclamando hace tiempo deberías invertirlo en algún curso.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Tendencia a huir del mundanal ruido y disfrutar de una apetecible soledad, o de una velada de lo más íntimo con la persona amada. Inicio de una etapa muy próspera para la reflexión y la estabilidad emocional.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Si acumulas tensión y estrés, tómate un día libre y dedícalo por completo a ti mismo. Date un masaje o hazte un tratamiento facial, vete al gimnasio o a nadar. Cualquier cosa te vendrá bien para calmarte y reponer fuerzas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
La buena impresión que causas en los demás se acrecentará gracias a una prueba de tu generosidad y amabilidad. Tus jefes o los que en un futuro puede que ejerzan como tales van a admirar tu disposición y tu ánimo en los momentos difíciles.

LEO (23 julio-22 agosto).
Recibirás mucho ánimo de las personas que tienes alrededor, pero puede que llegue a agobiarte tanta proximidad. Comprenderás la buena intención de todos los que tratan de ayudarte, pero preferirás la soledad y abordar los malos momentos sin compañía.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Hoy puedes ser objeto de una oferta o promesa por parte de tus superiores; conviene que confíes en tu instinto y tu trayectoria antes de aceptar cualquier propuesta laboral. Tendrás suerte con los juegos de azar.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Deberás actuar con inteligencia tras recibir una información sensible en tu entorno laboral o profesional, porque puedes sacar buenos rendimientos de ella, pero también fastidiar a algunas personas. Medita bien cada paso que des.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Debes controlar el gasto en los próximos días, aunque no te guste demasiado si quieres llevar a cabo tus proyectos creativos. Te has tomado muchas molestias para llegar hasta aquí y sería una pena no alcanzar tus sueños. Un poco de austeridad y lo lograrás.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Has descuidado tu dieta últimamente y te conviene retomarla, y no solo por cuestiones relacionadas con la belleza o la apariencia, sino porque pueden surgir avisos que tiene que ver con la salud ,y eso sí que es relevante.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Los nativos de Capricornio vivirán una jornada llena de pequeñas sorpresas, en general agradables, que harán muy divertido tu día, pero en el que no podrán hacer planes concretos. Tal vez se acerque a saludarles un viejo amigo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Un cambio de imagen te hará hoy el centro de atención de reuniones sociales o de amigos, donde brillarás también por tu capacidad de diálogo con todo tipo de personas. Posibilidades de cambio en alguna faceta de tu vida.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).
Puede ser el momento apropiado para hacer una renovación dentro de tu hogar; si ya estás cansado de lo mismo, cambia radicalmente todo. Planifica un presupuesto y asume los sacrificios, seguro que al final no es para tanto.

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