Huachipato recibirá a O’Higgins por la fecha 24

El cotejo correspondiente a la fecha 24 del campeonato chileno se juega hoy a las 17:30 horas en el estadio Huachipato-CAP Acero.

Así llegan Huachipato y O'Higgins

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Audax Italiano.

Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno

Huachipato derrotó por 2 a 0 a U. Concepción en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 8 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos del campeonato chileno

O'Higgins viene de caer en su estadio ante Audax Italiano por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Huachipato resultó vencedor por 0 a 2.

El local está en el noveno puesto con 31 puntos (9 PG – 4 PE – 10 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (8 PG – 3 PE – 12 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Cristian Galaz Sepúlveda.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26 2 U. Católica 42 23 13 3 7 17 3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16 9 Huachipato 31 23 9 4 10 -7 13 O'Higgins 27 23 8 3 12 -8

Anuncios

Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 25: vs Audax Italiano: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 25: vs Cobresal: 24 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario Huachipato y O'Higgins, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.