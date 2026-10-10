Huachipato recibirá a O’Higgins por la fecha 24

El cotejo correspondiente a la fecha 24 del campeonato chileno se juega hoy a las 17:30 horas en el estadio Huachipato-CAP Acero.
Así llegan Huachipato y O'Higgins
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Audax Italiano.
Últimos resultados de Huachipato en partidos del campeonato chileno
Huachipato derrotó por 2 a 0 a U. Concepción en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 8 goles y ha convertido 5.
Últimos resultados de O'Higgins en partidos del campeonato chileno
O'Higgins viene de caer en su estadio ante Audax Italiano por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Huachipato resultó vencedor por 0 a 2.
El local está en el noveno puesto con 31 puntos (9 PG – 4 PE – 10 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (8 PG – 3 PE – 12 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Cristian Galaz Sepúlveda.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|54
|23
|17
|3
|3
|26
|2
|U. Católica
|42
|23
|13
|3
|7
|17
|3
|Universidad de Chile
|42
|23
|12
|6
|5
|16
|9
|Huachipato
|31
|23
|9
|4
|10
|-7
|13
|O'Higgins
|27
|23
|8
|3
|12
|-8
Fechas y rivales de Huachipato en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 25: vs Audax Italiano: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 25: vs Cobresal: 24 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Horario Huachipato y O'Higgins, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
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