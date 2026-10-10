Huevo frito: cinco mitos sobre su consumo y diez claves para prepararlo de forma más saludable

El huevo es uno de los alimentos más habituales en la cocina chilena. Está presente en desayunos, almuerzos y preparaciones tan tradicionales como las tortillas, los huevos revueltos y los huevos fritos, estos últimos protagonistas de una discusión que se repite desde hace años: ¿son realmente poco saludables?

Las preocupaciones por el colesterol, el aporte calórico y las grasas utilizadas para freír han contribuido a que este alimento sea visto con desconfianza. Sin embargo, muchas de esas creencias necesitan matices, según explica la nutricionista Laura Llorente, del Instituto Centta, entrevistada por EFE Reportajes.

El huevo aporta proteínas de alta calidad y contiene los nueve aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener mediante la alimentación. También es fuente de colina, vitamina B12, vitamina D y selenio, nutrientes que participan en distintas funciones del cuerpo.

Estas características lo convierten en un alimento nutritivo, aunque sus beneficios deben evaluarse dentro del conjunto de la dieta y considerando las necesidades de cada persona.

El segundo viernes de octubre se conmemora el Día Mundial del Huevo, una iniciativa establecida en 1996 para destacar sus propiedades nutricionales y su versatilidad en la cocina. En 2026, la celebración cumple 30 años.

El cocinado puede modificar algunos nutrientes del huevo, pero continúa siendo nutricionalmente interesante, según Laura Llorente. Foto: jcomp-Magnific.

Cinco mitos sobre el huevo

1. ¿Comer huevo eleva necesariamente el colesterol?

No necesariamente. Según Llorente, el consumo de huevo no debe asociarse automáticamente con un aumento del colesterol sanguíneo. En personas sanas, puede formar parte de una alimentación equilibrada.

No obstante, quienes tienen alteraciones del colesterol u otras condiciones de salud deben considerar sus circunstancias individuales y seguir las indicaciones de los profesionales que los atienden.

2. ¿El huevo frito es menos saludable que el cocido?

La principal diferencia está en la preparación. Al freírlo, la cantidad y el tipo de aceite utilizados influyen en el aporte de grasas y energía de la comida.

Un huevo frito puede formar parte de una alimentación saludable si se prepara con una cantidad moderada de aceite y se acompaña adecuadamente. Por eso, más que considerar que toda fritura es perjudicial, conviene prestar atención a la técnica de cocción.

3. ¿Hay que limitarse a comer pocos huevos a la semana?

Las recomendaciones han evolucionado a medida que se ha estudiado la relación entre el consumo de huevo y la salud cardiovascular.

De acuerdo con la especialista, un adulto sano puede incluir habitualmente un huevo al día dentro de una alimentación equilibrada. Esto no significa que la misma recomendación sea apropiada para todas las personas: la situación de salud y el resto de la dieta también importan.

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4. ¿El huevo frito engorda?

Ningún alimento por sí solo determina un aumento de peso. El resultado depende de la cantidad consumida, la forma de preparación, los acompañamientos y el conjunto de la alimentación.

En el caso del huevo frito, el aceite puede incrementar considerablemente el aporte energético si se utiliza en exceso. También influye si se acompaña con otros alimentos de alto aporte calórico o si forma parte de una comida variada.

5. ¿Freír el huevo hace que pierda sus propiedades?

La cocción puede modificar algunos nutrientes, pero el huevo continúa siendo un alimento de interés nutricional. Además, cocinarlo mejora la digestibilidad de sus proteínas y reduce los riesgos microbiológicos asociados al consumo de huevos crudos o insuficientemente cocidos.

El impacto del huevo frito en la salud y el peso depende de cómo se cocina, con que aceite, a qué temperatura y con qué se acompaña. Foto: Stockking-Magnific.

Diez claves para preparar un huevo frito más saludable

La nutricionista Laura Llorente entrega una serie de recomendaciones para disfrutar de esta preparación sin descuidar la alimentación.

1. Utilizar menos aceite. No es necesario sumergir el huevo en grasa para conseguir una preparación sabrosa. Una cantidad moderada puede ser suficiente, especialmente con una sartén antiadherente.

2. Elegir un aceite de buena calidad. El tipo de aceite influye en las características nutricionales del plato. Conviene utilizar uno adecuado para cocinar y evitar el exceso.

3. Controlar la temperatura. El aceite debe calentarse lo suficiente para cocinar el huevo, pero no llegar a humear. El sobrecalentamiento puede deteriorarlo y afectar el resultado.

4. Cocinar bien la clara. La clara debe quedar completamente cocida. Si se prefiere la yema líquida, hay que considerar que una cocción insuficiente puede mantener riesgos microbiológicos, especialmente para personas vulnerables.

5. Preferir una buena sartén. Una superficie antiadherente facilita la preparación y permite reducir la cantidad de aceite.

6. Evitar una cocción excesiva. El tiempo de cocción influye en la textura. Una preparación prolongada puede resecar la clara y modificar la consistencia de la yema.

7. Moderar la sal. Es posible aportar sabor con hierbas aromáticas y especias, como orégano, pimienta, ajo o pimentón, sin depender exclusivamente de la sal.

8. No reutilizar indefinidamente el aceite. Si presenta cambios importantes de color, olor o sabor, o ha sufrido un sobrecalentamiento, es recomendable desecharlo de manera adecuada.

9. Cuidar los acompañamientos. El huevo puede formar parte de una comida equilibrada si se combina con verduras, legumbres o cereales integrales. La calidad nutricional no depende solamente del alimento principal.

10. Disfrutar sin demonizar los alimentos. Una alimentación saludable no exige eliminar todas las preparaciones tradicionales, sino considerar las cantidades, los métodos de cocción y la variedad de lo que se come.

El huevo frito puede seguir ocupando un lugar en la mesa chilena. La clave está en prepararlo de manera adecuada, moderar el uso de aceite y considerar la alimentación en su conjunto.

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Fuente: EFE Reportajes, con información de la nutricionista Laura Llorente.