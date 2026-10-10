La Brigada de Aviación del Ejército conmemora 56 años de historia reafirmando su compromiso con las operaciones especiales y la ciudadanía

En el Campo Militar Cachapoal, ubicado en la guarnición de Rancagua, la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) conmemoró su 56.° aniversario de reactivación en una ceremonia militar presidida por el comandante de Operaciones Especiales, general de División Juan Solari Valdés.

La actividad contó con la participación de autoridades de la institución, delegaciones de unidades hermanas, personal en retiro y familiares.

Un legado de 56 años y proyección estratégica

La conmemoración recordó el Decreto N.° 267 del Estado Mayor General del Ejército, con fecha 1 de octubre de 1970, el cual dispuso la reactivación de la especialidad bajo la denominación de Comando de Aviación Ejército.

Posteriormente, el 2 de enero de 1995, la unidad adoptó su denominación actual de Brigada de Aviación Ejército con asiento en la ciudad de Rancagua.

En el contexto orgánico actual, la BAVE forma parte del Comando de Operaciones Especiales (COPE) junto con la Brigada de Inteligencia y la Brigada de Operaciones Especiales. Esta integración le permite brindar movilidad y flexibilidad a las fuerzas terrestres en el campo de batalla, conformando organizaciones de tarea orientadas a desarrollar misiones de nivel táctico, operacional y estratégico.

«Ser las alas de las operaciones especiales»

Al término de la ceremonia, el comandante de la BAVE, general de Brigada Milko Marinkovic Vásquez, se refirió al significado de este nuevo aniversario y al valor del reencuentro con los veteranos de la especialidad. “Estamos muy contentos, conmemorando 56 años de la Brigada de Aviación del Ejército aquí en nuestra querida unidad. Es un momento muy especial porque nos acompañan muchos oficiales, suboficiales de antaño, quienes construyeron a pulso lo que hoy día somos”.

Asimismo, la autoridad militar puntualizó que “es una jornada de mucha emoción… de poder enlazar efectivamente el pasado con el presente, labor fundamental para poder construir el futuro».

En relación con la preparación profesional y las exigencias actuales de la unidad, el alto oficial enfatizó la importancia de consolidar los procedimientos de vuelo. «La aviación del Ejército tiene desafíos muy grandes. Debemos seguir avanzando, debemos consolidar nuestro entrenamiento, debemos robustecer nuestros procesos para efectivamente ser las alas de las operaciones especiales, que es lo que hoy día nos corresponde. Asumir mayores riesgos, pero siempre volando muy seguro».

Presencia operativa de Arica a Punta Arenas

Además de su función en la defensa nacional, el general Marinkovic resaltó la permanente disposición de la unidad para acudir en apoyo de la población ante emergencias o desastres naturales en cualquier punto del territorio chileno: «La Brigada de Ejército entrena de día y de noche, principalmente para estar siempre en condiciones de ir al resguardo de nuestra ciudadanía. De Arica a Punta Arena estamos basados en Rancagua, pero nuestra zona de operaciones es todo el territorio nacional frente a una catástrofe, frente a un incendio, frente a un terremoto, inundación, cualquier situación que ocurra y se requiera de nuestras capacidades, vamos a estar presentes y para eso entrenamos muy duro».

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«Hacemos muchas cosas acá para poder estar siempre en condiciones de actuar y esa es una de nuestras principales labores, aparte, por supuesto, de nuestro pilar fundamental, que es el ámbito de la defensa y aportar con nuestras capacidades a lo que son las operaciones especiales», dijo.

Condecoraciones y reconocimientos a la trayectoria

Durante el acto cívico-militar, se procedió a la entrega de medallas por 10, 20 y 30 años de servicio a personal de oficiales y suboficiales de la unidad. Asimismo, la BAVE otorgó reconocimientos especiales a tres integrantes por su aporte histórico a la especialidad. En primer término al general de Brigada (R) Raúl Moyano Vatel, que egreso de la Escuela Militar en 1963 e integró en 1974 el primer curso de pilotos de helicópteros. Él planificó y creó el Regimiento de Aviación N.° 1 “La Independencia” en Rancagua y fue nombrado comandante del Comando de Aviación Ejército en 1993, convirtiéndose en el primer oficial especialista en «Piloto Ejército» en alcanzar el grado de General de Brigada.

Luego, se homenajeó al suboficial (R) Alfonso Carvajal Guerra; Integrante de la promoción de 1974 del primer curso de mecánicos de aviación realizado en Panamá. En 1975 sobrevivió al accidente del helicóptero UH-1 (matrícula 182) en el que fallecieron siete personas durante el traslado del general Óscar Bonilla Bradanovic. Tras año y medio de convalecencia se reincorporó al servicio, siendo considerado un pionero de la mecánica aeronáutica militar.

Así también, se reconoció a Erika Muñoz Cortés, distinguida por sus 36 años de servicio ininterrumpido en la Brigada de Aviación y su contribución a la formación de nuevas generaciones en el área de Intendencia.

Desfile de honor

La conmemoración concluyó con la entonación del Himno de la Aviación Ejército y el posterior desfile de honor de la unidad de formación, liderada por el teniente coronel Cristóbal Marcos Leinenweber.

A los acordes de la Banda Instrumental del Regimiento N.° 19 “Colchagua”, desfilaron frente a la tribuna el Estandarte de Combate, el Regimiento Tradicional de Aviación Ejército, la Agrupación de Amigos de la Aviación Ejército, patrullas de saludo de la BOE “Lautaro” y de la Brigada de Inteligencia, junto a compañías de pilotos, mecánicos de ala fija, ala rotatoria, mantenimiento y soldados conscriptos de la unidad.

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