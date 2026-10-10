Más mujeres ingresan a la Educación Superior en O’Higgins, pero persisten diferencias en las áreas de estudio

Por Manuel Olmos Muñoz

Rector del IP-CFT Santo Tomás, sede Rancagua.

La evolución de la matrícula de primer año en la Región de O’Higgins muestra un cambio relevante en su composición por sexo. En los primeros años analizados, la participación de hombres y mujeres se presenta relativamente cercana pero con mayoría de hombres; sin embargo, con el transcurso del período, las mujeres pasan a registrar una matrícula superior a la de los hombres, tendencia que se mantiene en los años más recientes. Aunque ambas series experimentan fluctuaciones y responden a los cambios generales de la matrícula regional, la brecha a favor de las mujeres se hace más visible, reflejando su creciente presencia en la Educación Superior de la región.

Sin embargo, esta mayor participación femenina no se distribuye de manera homogénea entre las distintas áreas del conocimiento. Las mujeres presentan una participación predominante en áreas como Educación, Salud y Bienestar y Servicios, mientras que los hombres tienen una presencia considerablemente mayor en Ingeniería, Industria y Construcción y Tecnologías de la Información y la Comunicación. En otras áreas, como Administración de Empresas y Derecho, la distribución resulta más equilibrada, aunque con diferencias que varían en el período analizado.

La lectura conjunta de los gráficos entrega, por tanto, dos fenómenos complementarios: por una parte, una creciente participación de las mujeres en la matrícula de primer año de la Región de O’Higgins y, por otra, la persistencia de una marcada segmentación por sexo al momento de elegir determinadas áreas de formación. Esto plantea un desafío para la Educación Superior regional: avanzar no sólo en participación, sino también en ampliar las oportunidades y promover una mayor diversidad de hombres y mujeres en áreas tradicionalmente asociadas a uno u otro sexo.