Nueva moneda de $50 llegará a la región a través de los bancos

La nueva moneda de $50 comenzó a circular en Chile con una tecnología que busca reducir los costos de fabricación y hacer más eficiente la gestión del efectivo, y pese a que llegó primeramente a la Región Metropolitana, su distribución también contempla a O’Higgins.

Cecilia Feilú, gerenta tesorera del Banco Central, detalló que el principal cambio está en los materiales utilizados, ya que “las monedas que conocemos son monedas que tienen un alto componente de cobre, níquel, aluminio en general” mientras que la reciente adición incorpora un núcleo de acero recubierto por capas delgadas de cobre y estaño.

Esta modificación permite mantener una apariencia similar a la conocida por los usuarios, pero con un menor costo de fabricación, lo que, de acuerdo con Feilú, puede generar un ahorro de hasta un 70% en la producción, considerando que los materiales de la antigua moneda “son metales que son más bien costosos porque son escasos”.

En cuanto a sus características físicas, la moneda mantiene el mismo diámetro y diseño de la anterior, aunque disminuye su peso de siete a 6,5 gramos. Además, el núcleo de acero hace que pueda adherirse a un imán, una característica que la diferencia de la versión anterior, pero que, según precisó Feilú, no representa ningún riesgo para las personas.

Respecto de su durabilidad, la representante del Banco Central señaló que las nuevas piezas mantienen las condiciones de las monedas anteriores, cuya vida útil puede superar las tres décadas, por lo que el cambio tecnológico no implica una reducción en su resistencia ni en las posibilidades de uso cotidiano.

Distribución en O’Higgins

La llegada de las nuevas monedas a la Región de O’Higgins dependerá de la demanda de efectivo que realicen los bancos comerciales al Banco Central, solicitudes que responden a las necesidades de sus clientes, entre ellos comercios, ferias y otros establecimientos que utilizan dinero en efectivo.

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Feilú explicó que el organismo ya está entregando la nueva versión de $50 y que no dispone de más unidades de la moneda antigua para distribuir, por lo que “todos los flujos de salida que existan de aquí en adelante van a tener esta moneda”, de acuerdo con las cantidades solicitadas por las entidades bancarias.

La gerenta tesorera también destacó que el efectivo mantiene una mayor presencia en regiones que en Santiago. Según las cifras entregadas durante la entrevista, mientras el promedio nacional de preferencia por el uso de efectivo alcanza el 64%, en las regiones distintas a la Metropolitana llega al 72%, una diferencia que se refleja en la demanda de billetes y monedas.

Sobre la convivencia entre ambas versiones, la autoridad aclaró que las monedas antiguas de $50 seguirán siendo válidas y podrán utilizarse normalmente para pagar o recibir vuelto, sin necesidad de cambiarlas ni acudir a buscar las nuevas unidades, que llegarán progresivamente a las personas mediante las transacciones cotidianas.

La nueva moneda de $10 en 2027

La incorporación de esta tecnología no terminará con la moneda de $50. Feilú confirmó que el proyecto contempla una segunda etapa, correspondiente a la moneda de $10, que comenzará a circular en enero de 2027 y utilizará el mismo sistema de núcleo de acero recubierto por capas delgadas de otros metales.

En este caso, la pieza tendrá una pequeña reducción de tamaño debido a su menor denominación, a diferencia de la moneda de $50, que conserva sus dimensiones actuales.

Finalmente, la gerenta tesorera hizo un llamado a mantener las monedas en circulación y evitar guardarlas o dejarlas olvidadas en los hogares, considerando su prolongada vida útil y la inversión que implica desarrollar nuevas tecnologías para su fabricación.

“Las monedas tienen una larguísima vida útil, más de 30 años puede durar una moneda”, recordó Feilú, enfatizando que el dinero en efectivo cumple su función cuando se mantiene en movimiento y puede ser utilizado por distintas personas en sus compras y transacciones diarias.