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EN VIVO: El resultado parcial es 1-1 tras el empate de Magallanes ante Recoleta

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

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En el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, al minuto 32, Cristóbal Jorquera anotó el gol del empate de Magallanes y Recoleta. Pedro Sánchez había marcado para el local, en el minuto 23.

Las estadísticas del encuentro entre Recoleta y Magallanes del campeonato 2026:

  • Posesión:
    Recoleta (53%)
    VS
    Magallanes (47%)
  • Tiros al arco:
    Recoleta (2)
    VS
    Magallanes (8)
  • Fouls cometidos:
    Recoleta (3)
    VS
    Magallanes (4)
  • Pases Correctos:
    Recoleta (84)
    VS
    Magallanes (104)
  • Pases Incorrectos:
    Recoleta (4)
    VS
    Magallanes (4)
  • Recuperaciones:
    Recoleta (4)
    VS
    Magallanes (5)
  • Tarjetas Amarillas:
    Recoleta (0)
    VS
    Magallanes (1)
  • Tiros Libres:
    Recoleta (5)
    VS
    Magallanes (3)

La previa del encuentro entre
Recoleta
y
Magallanes
por
Campeonato Ascenso 2026 :

Así llegan Recoleta y Magallanes

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

En la fecha anterior, Recoleta se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Dep. Santa Cruz. Con 2 triunfos y 2 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

En la jornada anterior, Magallanes derrotó 2-0 a D. Puerto Montt. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 3 en su arco.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 41 puntos (11 PG – 8 PE – 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 43 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (12 PG – 7 PE – 7 PP).

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Rodrigo Rivera Carrillo fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

Formación de Recoleta hoy

Roberto Bishara presentó una alineación 4-2-4 con Álvaro Salazar defendiendo la portería; Daniel Viveros, Francisco Alarcón, Brayams Viveros y Ignacio Lara en la zaga; Javier Espinoza y Branco Provoste en el centro del campo; y con Carlos González, Gonzalo Álvarez, Felipe Flores y Pedro Sánchez en el ataque.

Formación de Magallanes hoy

Por su parte, Miguel Ponce salió a jugar con una estrategia 4-3-3, con Juan Pablo Zozaya en la portería; Matías Vásquez, Matías Cofré, Jeremías James, Hans Salinas en la línea defensiva; Alonso Walters, Javier Quiroz y Cristóbal Jorquera en el mediocampo; y Rubén Farfán, Milton Alegre y Matías Fredes en la delantera.

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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