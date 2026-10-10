SENAPRED declara alerta preventiva en O’Higgins por lluvias y tormentas eléctricas

SENAPRED O’Higgins declaró Alerta Temprana Preventiva Regional ante el pronóstico de un evento meteorológico que contempla tormentas eléctricas, posibles granizos, fuertes rachas de viento y precipitaciones durante los próximos días.

La medida fue comunicada la noche del sábado 10 de octubre, sobre la base de los antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). La alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica, los primeros chubascos podrían registrarse este domingo 11 de octubre, aunque las precipitaciones más importantes están previstas para el lunes 12.

El informe técnico de SENAPRED no contempla precipitaciones significativas para el domingo en el valle regional, pero sí considera posibles chubascos en el litoral y nieve en la cordillera. Para el lunes, en cambio, se anticipa un aumento de las precipitaciones en distintos sectores de la región.

Hasta 29 milímetros en la precordillera

Para el lunes 12 de octubre, el pronóstico incluido en el informe de SENAPRED considera los siguientes montos:

Valle: entre 10 y 24 milímetros.

entre 10 y 24 milímetros. Precordillera: entre 10 y 29 milímetros.

entre 10 y 29 milímetros. Cordillera de la Costa: entre 2 y 5 milímetros.

entre 2 y 5 milímetros. Litoral: entre 2 y 5 milímetros.

entre 2 y 5 milímetros. Cordillera: entre 10 y 15 centímetros de nieve.

Para este domingo, el documento contempla menos de 2 milímetros en el litoral y entre 1 y 3 centímetros de nieve en la cordillera.

Tormentas eléctricas hasta el martes

El aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas tiene vigencia desde la tarde del domingo 11 hasta la noche del martes 13 de octubre. El fenómeno podría estar acompañado de granizos y fuertes rachas de viento locales.

SENAPRED también considera los antecedentes de Sernageomin sobre la posibilidad de remociones en masa. El riesgo se califica como moderado en el valle y la precordillera, y bajo en el litoral, la cordillera de la Costa y la cordillera.

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Ante este escenario, se mantendrá el monitoreo de los sectores más vulnerables, especialmente de ríos, quebradas y zonas próximas a cursos de agua, donde las precipitaciones podrían provocar aumentos repentinos de caudal, desbordes o arrastre de sedimentos.

El organismo también advierte sobre posibles acumulaciones de agua y barro y dificultades para el desplazamiento vehicular en sectores donde se ejecutan trabajos en calles y caminos.

Recomendaciones ante las tormentas

Entre las recomendaciones incluidas en el informe se encuentra suspender las actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas y evitar refugiarse bajo árboles, postes o antenas. También se aconseja mantenerse alejado de estructuras metálicas y no ingresar a ríos ni lagos durante estos episodios.

La declaración de Alerta Temprana Preventiva implica reforzar la vigilancia y la coordinación de los organismos de emergencia para responder oportunamente ante eventuales situaciones de riesgo.