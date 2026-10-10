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Stephanie Vaquer perdió el Campeonato Mundial Femenino ante Liv Morgan en Money in the Bank

La sanfernandina no pudo revalidar su título en Nueva Orleans, luego de que Becky Lynch interviniera cuando estaba a punto de conseguir la victoria. Morgan aprovechó el descuido de la chilena para quedarse con el cinturón.

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La luchadora sanfernandina Stephanie Vaquer perdió el Campeonato Mundial Femenino de WWE este sábado 10 de octubre, luego de caer ante Liv Morgan y Becky Lynch en un combate de triple amenaza disputado en Money in the Bank, evento realizado en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, Luisiana.

La lucha estuvo marcada por su intensidad, con Morgan recibiendo gran parte de los ataques de sus rivales. Vaquer tuvo la oportunidad de retener el cinturón cuando estaba a punto de rematar a su oponente y conseguir la cuenta de tres, pero Becky Lynch intervino y sacó a la árbitra del ring, evitando que se concretara la victoria de la chilena.

Tras esa intervención, “La Primera” se enfrascó en una confrontación con Lynch, dejando espacio para que Morgan se recuperara. La luchadora estadounidense aprovechó el descuido de la campeona y logró someterla para conseguir la cuenta definitiva, quedarse con la victoria y conquistar el Campeonato Mundial Femenino.

De esta manera, Stephanie Vaquer puso fin a su reinado como campeona mundial, título que había recuperado el pasado 12 de septiembre frente al público chileno. Por su parte, Liv Morgan volvió a quedarse con el cinturón tras imponerse en una definición que tuvo a las tres luchadoras involucradas hasta los momentos decisivos.

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