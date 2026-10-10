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Ñublense busca cortar su racha negativa ante Universidad de Chile

Palpitamos la previa del choque entre Universidad de Chile y Ñublense. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Cristián Garay Reyes.

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El cotejo entre Universidad de Chile y Ñublense, por la fecha 24 del campeonato chileno, se jugará el próximo lunes 12 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en el estadio el Teniente.

Así llegan Universidad de Chile y Ñublense

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile logró un triunfo por 3-0 ante D. La Serena. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 12 a favor.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense viene de caer derrotado 1 a 3 ante Everton. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y fue Ñublense quien ganó 1 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 42 puntos (12 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (8 PG – 8 PE – 7 PP).

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Cristián Garay Reyes es el elegido para dirigir el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
4 Everton 36 23 10 6 7 12
7 Ñublense 32 23 8 8 7 -3

Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Everton: 26 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Coquimbo Unido: 25 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
Horario Universidad de Chile y Ñublense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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