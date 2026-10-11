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Al menos un fallecido habría tras avalancha en El Teniente

Desde la BH de la PDI confirmaron la concurrencia para investigar las circunstancias de la muerte.

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Poco antes de las 14 horas, durante labores de inspección en el sector cráter norte una avalancha de nieve habría alcanzado a una camioneta de la empresa AURA en la que se desplazaban 3 trabajadores contratistas, resultando dos de ellos atrapados. El trabajador que logró escapar ya habría sido trasladado a un centro asistencial, mientras que los otros dos, según señalan desde Codelco, «ya han sido ubicados y se ha iniciado su rescate». Lamentablemente al menos uno de estos trabajadores habría perdido la vida en el accidente.

Según confirmó el subprefecto Juan Reyes por instrucción del fiscal de turno, la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua deberá trasladarse investigar las causas de la muerte del trabajador. En estos momentos los detectives se dirigen hacia la cordillera para realizar las primeras diligencias.

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