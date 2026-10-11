“Arena Rimar 2026” llenó de talento, música y cultura urbana a Pichilemu

Con una gran convocatoria de familias, jóvenes y amantes de la cultura urbana, se desarrolló el Torneo de Freestyle Arena Rimar 2026, una entretenida jornada que convirtió al Skatepark de Pichilemu en un espacio de encuentro, música, creatividad y expresión artística.

La actividad contó con la presencia del alcalde Roberto Córdova Carreño, quien acompañó esta instancia que promueve el talento, la participación juvenil y el desarrollo de nuevas expresiones culturales en nuestra comuna.

Batallas de freestyle y rap, música en vivo, breaking, graffiti y diversas manifestaciones artísticas dieron vida a esta jornada, donde los participantes demostraron su talento, energía y pasión por la cultura urbana.

En la oportunidad, se agradeció a cada uno de los competidores, artistas, organizadores y colaboradores que hicieron posible esta gran actividad, así como también a la gran cantidad de familias que llegaron a disfrutar y ser parte de este encuentro.

Asimismo, se destacó especialmente el trabajo realizado por la organización sociocultural juvenil FRESLENFLOW, quienes organizaron todo el evento, y el apoyo de la Oficina de la Juventud de DIDECO, que contribuye a generar espacios de participación, encuentro y desarrollo para las juventudes de nuestra comuna. (Fotos: Municipalidad de Pichilemu).