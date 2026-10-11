Avalancha en El Teniente: Habría 2 trabajadores atrapados en sector Rajo

Una avalancha -de nieve- se habría registrado en las cercanías del ADIT 42, en el sector El Rajo de la División El Teniente.

Según información preliminar, poco antes de las 14 horas, durante labores de inspección en el sector cráter norte una avalancha de nieve habría alcanzado a una camioneta de la empresa AURA en la que se desplazaban 2 trabajadores contratistas, quienes habrían quedado atrapados. Tras la emergencia, se habrían activado los protocolos correspondientes para el rescate de las víctimas

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