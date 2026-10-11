Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Colchagua baja al puntero y enciende la lucha por el ascenso hacia Primera B

Comparte esta noticia

Anuncios

Una victoria que le puso pimienta al campeonato de la Segunda División fue la que logró, el sábado, Colchagua CD. El elenco blanco, en Lo Barnechea, derrotó por 2-3 a Santiago City y ajustó la clasificación, pues ahora entre el puntero y el último de la liguilla solo hay 7 puntos de distancia.

En este lance, el cuadro de San Fernando abrió la cuenta por intermedio de Osvaldo Carrasco (13’), pero los “Ciudadanos” igualaron rápidamente con el tanto de Diego Cuellar (18’). Más tarde, el conjunto local, se puso en ventaja con el gol de Nicolás Clavería (34’), pero antes de irse al descanso, Claudio Pavez (43’) colocó la paridad.

En el complemento, en un juego de ida y vuelta, Colchagua se sobrepuso además a la expulsión del defensor argentino Carlos Rodríguez (81’) porque, en el 87’, Carrasco volvió a marcar para establecer el definitivo 2-3.

Con la victoria, los pupilos de Raúl González anotaron su segundo triunfo en línea para quedar con 7 unidades –las mismas que Provincial Osorno- y además acortan la tabla con City que se quedó en 14.

Colchagua ganó con justicia en la cancha de Lo Barnechea, 2-3 sobre Santiago City. Foto: Pablo Moraga/Sexta Media Deportes.

Ficha del partido

Santiago City (2): José Ballesteros, Miguel Arias, Italo Müller (46′, Joaquín Agüero), Diego Muñoz, Carlos Lobos (72′, Andrés Díaz), Diego Cuellar, Nicolás Clavería (58′, Marco Medel), Ricardo Parra, Pablo Cárdenas, Bastián Arias (58′, Joel Ahumada), Víctor González. DT:

Colchagua CD (3): Rodrigo Cancino, Manuel Olea, Carlos Rodríguez, Rodrigo Díaz, Matías Pérez (72′, Matías Donoso), Juan Tobar (72′, Cristóbal Marín), Osvaldo Carrasco, Cristián Valenzuela (60′, Renato Díaz), Diego Salas, Claudio Pávez (60′, Mateo Martin), Ignacio Caroca. DT: Raúl González.

Anuncios

Árbitros: Rodrigo Farías, Marcelo Wilson, Lady Muñoz, Camilo Riquelme.
Amonestados: Cárdenas, Parra, Muñoz, Cuellar (SAN); Caroca, Rodríguez, Marín (COL).
Expulsado: 81′, Carlos Rodríguez (COL).
Goles: 0-1, 13′, Carrasco; 1-1, 18′, Cuellar; 2-1, 34′, Clavería; 2-2, 41′, Pavez; 2-3, 87′, Carrasco.
Estadio: Municipal, Barnechea.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Udinese visita a Torino por la fecha 6
1 minuto hace
EN VIVO: Lecce empata 0-0 con Bologna por el partido de la fecha 6
1 minuto hace
EN VIVO: Elche y Celta siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo
2 minutos hace
Udinese visita a Torino por la fecha 6
1 minuto hace
EN VIVO: Lecce empata 0-0 con Bologna por el partido de la fecha 6
1 minuto hace
Anuncios
798297_0
U. San Felipe quiere romper su racha negativa y ganar frente a Rangers
798296_0
San Luis necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
Anuncios
Entre la pantalla y la realidad
La vida como vitrina: ¿cuánto de lo que mostramos en redes sociales somos realmente?
797181_0
Por la fecha 24 se enfrentarán D. Concepción y U. La Calera
798295_0
Cobreloa está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a D. Copiapó
797177_0
Colo Colo no quiere soltar el liderato ante Coquimbo Unido
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Alerta Amarilla en O’Higgins por viento y tormentas eléctricas
SENAPRED declara alerta preventiva en O’Higgins por lluvias y tormentas eléctricas
imagen_2026-10-10_212044995
Stephanie Vaquer perdió el Campeonato Mundial Femenino ante Liv Morgan en Money in the Bank
Yo elijo mi PC
Fin de Yo Elijo mi PC: Académico de la UOH advierte que podría aumentar la brecha digital entre estudiantes
1 detenidos rcgua....
Detienen a cinco personas por receptación de vehículo  
797176_2
Empate agónico de Cobresal ante U. Concepción con un decisivo gol de Guillermo Pacheco
Anuncios
BOCA_VS_PLATENSE_162
Boca Juniors vs Vasco da Gama: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana
aniversario brigada 9
La Brigada de Aviación del Ejército conmemora 56 años de historia reafirmando su compromiso con las operaciones especiales y la ciudadanía
798298_0
Unión Española se enfrentará a Deportes Iquique por la fecha 27
accidente las truchas 1
Grave accidente vehicular moviliza a bomberos de San Vicente y Malloa
Anuncios
Huachipato vs O'Higgins
Huachipato vs O’Higgins, EN VIVO Campeonato Nacional 2026 fecha 24: relato MINUTO A MINUTO
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 10 DE OCTUBRE
santo tomas (1)
Más mujeres ingresan a la Educación Superior en O’Higgins, pero persisten diferencias en las áreas de estudio
Un huevo frito puede formar parte de una dieta saludable si se prepara con una cantidad moderada de un aceite adecuado. Foto: Kamran Aydinov.Magnific.
Huevo frito: cinco mitos sobre su consumo y diez claves para prepararlo de forma más saludable
1 robo cable
Carabineros recupera 11 kilos de alambre de cobre robado desde el alumbrado público
MILITARES 2
Las FFAA desfilaron en la conmemoración de  la Batalla de Rancagua
Anne Carson, el Nobel y las traductoras chilenas
FIESTA COSTUMBRISTA PAÑUL V4
Pañul celebrará su Fiesta Costumbrista con la preparación de mil cazuelas de ave de campo