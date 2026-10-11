Colchagua baja al puntero y enciende la lucha por el ascenso hacia Primera B

Una victoria que le puso pimienta al campeonato de la Segunda División fue la que logró, el sábado, Colchagua CD. El elenco blanco, en Lo Barnechea, derrotó por 2-3 a Santiago City y ajustó la clasificación, pues ahora entre el puntero y el último de la liguilla solo hay 7 puntos de distancia.

En este lance, el cuadro de San Fernando abrió la cuenta por intermedio de Osvaldo Carrasco (13’), pero los “Ciudadanos” igualaron rápidamente con el tanto de Diego Cuellar (18’). Más tarde, el conjunto local, se puso en ventaja con el gol de Nicolás Clavería (34’), pero antes de irse al descanso, Claudio Pavez (43’) colocó la paridad.

En el complemento, en un juego de ida y vuelta, Colchagua se sobrepuso además a la expulsión del defensor argentino Carlos Rodríguez (81’) porque, en el 87’, Carrasco volvió a marcar para establecer el definitivo 2-3.

Con la victoria, los pupilos de Raúl González anotaron su segundo triunfo en línea para quedar con 7 unidades –las mismas que Provincial Osorno- y además acortan la tabla con City que se quedó en 14.

Colchagua ganó con justicia en la cancha de Lo Barnechea, 2-3 sobre Santiago City. Foto: Pablo Moraga/Sexta Media Deportes.

Ficha del partido

Santiago City (2): José Ballesteros, Miguel Arias, Italo Müller (46′, Joaquín Agüero), Diego Muñoz, Carlos Lobos (72′, Andrés Díaz), Diego Cuellar, Nicolás Clavería (58′, Marco Medel), Ricardo Parra, Pablo Cárdenas, Bastián Arias (58′, Joel Ahumada), Víctor González. DT:

Colchagua CD (3): Rodrigo Cancino, Manuel Olea, Carlos Rodríguez, Rodrigo Díaz, Matías Pérez (72′, Matías Donoso), Juan Tobar (72′, Cristóbal Marín), Osvaldo Carrasco, Cristián Valenzuela (60′, Renato Díaz), Diego Salas, Claudio Pávez (60′, Mateo Martin), Ignacio Caroca. DT: Raúl González.

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Árbitros: Rodrigo Farías, Marcelo Wilson, Lady Muñoz, Camilo Riquelme.

Amonestados: Cárdenas, Parra, Muñoz, Cuellar (SAN); Caroca, Rodríguez, Marín (COL).

Expulsado: 81′, Carlos Rodríguez (COL).

Goles: 0-1, 13′, Carrasco; 1-1, 18′, Cuellar; 2-1, 34′, Clavería; 2-2, 41′, Pavez; 2-3, 87′, Carrasco.

Estadio: Municipal, Barnechea.