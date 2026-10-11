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Confirman muerte de dos trabajadores tras avalancha en Rajo de División El Teniente

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Hace instantes, la estatal Codelco confirmó, mediante un comunicado, que fueron hallados sin vida dos trabajadores que fueron víctimas de un alud ocurrido la tarde de este domingo en el rajo de la División El Teniente.

«Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores», afirmó la empresa.

Junto con la anterior, explicó que «Conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, la comunicación oficial de este lamentable deceso se realiza una vez que la empresa contratista San Lorenzo informó previamente a la familia de los trabajadores. En este difícil momento, la Corporación expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta dolorosa pérdida».

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público se encuentra en el sitio de los hechos para realizar las diligencias que correspondan y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias de este accidente.

«Ambos trabajadores pertenecen a la empresa subcontratista San Lorenzo, que a su vez presta servicios a la empresa contratista Aura, y realizaban labores de inspección en sectores de la mina a rajo abierto, cuyas operaciones se encontraban detenidas debido al mal tiempo», agrega la comunicación.

Finalmente, «la Corporación reitera que la seguridad y la vida de las personas constituyen un valor esencial e irrenunciable de su gestión y que su prioridad en estos momentos está puesta en la atención de esta emergencia. Codelco continuará colaborando en el esclarecimiento de las circunstancias de este accidente y se mantendrá atenta a las medidas que tomen las empresas contratistas en el apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos».

El lamentable hecho ocurrió la tarde de este domingo en las inmediaciones de Botadero Andes Norte.
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