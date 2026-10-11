Colo Colo no quiere soltar el liderato ante Coquimbo Unido

Por la fecha 24 del campeonato chileno, Coquimbo Unido se mide hoy frente a Colo Colo, a partir de las 15:00 horas en el Coloso del llano.
Así llegan Coquimbo Unido y Colo Colo
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno
Coquimbo Unido recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Cobresal. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Colo Colo y D. Concepción, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Colo Colo se impuso por 3 a 1.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 29 puntos (8 PG – 5 PE – 10 PP), mientras que el visitante tiene 54 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (17 PG – 3 PE – 3 PP).
José Cabero Rebolledo es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|54
|23
|17
|3
|3
|26
|2
|U. Católica
|42
|23
|13
|3
|7
|17
|3
|Universidad de Chile
|42
|23
|12
|6
|5
|16
|4
|Everton
|36
|23
|10
|6
|7
|12
|11
|Coquimbo Unido
|29
|23
|8
|5
|10
|-1
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 25: vs Ñublense: 25 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 25: vs Palestino: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
Horario Coquimbo Unido y Colo Colo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
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