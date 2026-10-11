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Cuatro detenidos deja operativo de fiscalización vehicular en la Provincia de Cardenal Caro

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En la Provincia de Cardenal Caro, el delegado presidencial Patricio Arenas Román, informó de un despliegue en terreno relacionado con un nuevo operativo de fiscalización junto a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile e inspectores municipales.

El objetivo fue garantizar un transporte seguro, regular y con toda la documentación al día para proteger a vecinas y vecinos en las distintas comunas de la provincia.

El operativo de fiscalización vehicular se desarrolló en la Ruta 90 y caminos interiores. El procedimiento se enmarca en las acciones preventivas impulsadas ante el fin de semana largo, periodo en que se registra un aumento de los desplazamientos y de las actividades en distintas comunas de la provincia.

Según se informó, los controles se realizaron con personal de Carabineros dependiente de la Tenencia de Marchigüe y el Retén La Estrella, en coordinación con los equipos de Senda y seguridad municipal.

Diversos infraccionados

El operativo dejó cuatro infractores a la Ley de Tránsito, por distintas faltas e infracciones, cuyos antecedentes fueron puestos a disposición del Juzgado de Policía Local y del Ministerio Público, según correspondiera.

Desde el despliegue policial reiteraron el llamado a los conductores a adoptar medidas de autocuidado y conducir con precaución, especialmente durante este fin de semana largo, en que se espera una mayor circulación de vehículos por las rutas de la zona.

Asimismo, recalcaron la importancia de no conducir después de consumir alcohol y entregar las llaves a otra persona si se va a beber, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la seguridad de todos los usuarios de las vías.

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Las fiscalizaciones continuarán en distintos puntos de la provincia, como parte de las medidas destinadas a fortalecer la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo al volante.

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