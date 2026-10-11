D. Antofagasta y San Marcos se miden por la fecha 27

Desde las 12:30 horas, D. Antofagasta tendrá hoy como rival a San Marcos, en el partido que disputarán por la fecha 27 del campeonato 2026 en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan.
Así llegan D. Antofagasta y San Marcos
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026
D. Antofagasta quiere recuperar tras sufrir una derrota contra San Luis por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 8 goles marcados y con 4 en su arco.
Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026
San Marcos llega con ventaja tras derrotar a Curicó Unido con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 6.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 41 puntos (11 PG – 8 PE – 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 39 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (10 PG – 9 PE – 7 PP).
Miguel Araos Riquelme es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|48
|26
|13
|9
|4
|17
|2
|San Luis
|47
|26
|13
|8
|5
|12
|3
|Magallanes
|46
|27
|13
|7
|7
|5
|5
|D. Antofagasta
|41
|26
|11
|8
|7
|18
|7
|San Marcos
|39
|26
|10
|9
|7
|9
Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: 18 de octubre – 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Curicó Unido: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 28: vs D. Puerto Montt: 18 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Deportes Temuco: 25 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Antofagasta y San Marcos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
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