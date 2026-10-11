D. Antofagasta y San Marcos se miden por la fecha 27

Desde las 12:30 horas, D. Antofagasta tendrá hoy como rival a San Marcos, en el partido que disputarán por la fecha 27 del campeonato 2026 en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan.

Así llegan D. Antofagasta y San Marcos

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

D. Antofagasta quiere recuperar tras sufrir una derrota contra San Luis por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 8 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos llega con ventaja tras derrotar a Curicó Unido con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 6.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 41 puntos (11 PG – 8 PE – 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 39 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (10 PG – 9 PE – 7 PP).

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Miguel Araos Riquelme es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17 2 San Luis 47 26 13 8 5 12 3 Magallanes 46 27 13 7 7 5 5 D. Antofagasta 41 26 11 8 7 18 7 San Marcos 39 26 10 9 7 9

Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: 18 de octubre – 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Curicó Unido: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs D. Puerto Montt: 18 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Deportes Temuco: 25 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar

Horario D. Antofagasta y San Marcos, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

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