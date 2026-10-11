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Por la fecha 24 se enfrentarán D. Concepción y U. La Calera

Todos los detalles de la previa del partido entre D. Concepción y U. La Calera, que se juega hoy desde las 17:30 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo. Dirige Héctor Jona Gamboa.

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D. Concepción y U. La Calera disputan hoy desde las 17:30 horas el partido por la fecha 24 del campeonato chileno, en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.

Así llegan D. Concepción y U. La Calera

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno

D. Concepción igualó 1-1 frente a Colo Colo. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 3 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno

U. La Calera viene de un triunfo 1 a 0 frente a Deportes Limache. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 3 goles y le metieron 5 en su arco.

El último mano a mano en este certamen fue el 13 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. La Calera se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 31 puntos (9 PG – 4 PE – 10 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG – 5 PE – 14 PP).

Héctor Jona Gamboa fue designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
9 D. Concepción 31 23 9 4 10 -1
16 U. La Calera 17 23 4 5 14 -21

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Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs D. La Serena: 24 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs U. Católica: 25 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Concepción y U. La Calera, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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