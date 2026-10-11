Cobreloa está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a D. Copiapó

D. Copiapó y Cobreloa se enfrentan por la fecha 27 del campeonato 2026, en el estadio Eladio Rojas, desde las 15:00 horas.

Así llegan D. Copiapó y Cobreloa

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó sacó un triunfo frente a U. San Felipe, con un marcador 4-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 8 goles en contra y registró 9 a favor.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Santiago Wanderers. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Cobreloa fue el ganador por 4 a 1.

El local está en el octavo puesto con 37 puntos (10 PG – 7 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 48 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (13 PG – 9 PE – 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Piero Maza Gómez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17 2 San Luis 47 26 13 8 5 12 3 Magallanes 46 27 13 7 7 5 4 Santiago Wanderers 44 27 12 8 7 12 8 D. Copiapó 37 26 10 7 9 1

Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs Unión Española: 19 de octubre – 19:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs Recoleta: 17 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Rangers: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar

Horario D. Copiapó y Cobreloa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

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