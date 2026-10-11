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Fatal avalancha en rajo de División El Teniente

Hasta el cierre de esta edición, una persona perdió la vida, otra se encontraba desaparecida y una salvó con vida tras el alud que atrapó a la camioneta en que se trasladaban.

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Un trabajador fallecido, uno lesionado y otro desaparecido es el saldo de un trágico accidente ocurrido la tarde del domingo al interior del mineral El Teniente, en el sector Rajo.

Una avalancha atrapó a la camioneta en que se trasladaban los integrantes de la empresa contratista AURA, que se movilizaban entre ADIT 42 y Botadero Andes Norte.

“Producto de las condiciones climáticas que han afectado a la zona centro del país, (…) se produjo un alud de barro en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente de Codelco. Inmediatamente se activaron las acciones destinadas a resguardar la integridad de los tres trabajadores que se encontraban en el sector al momento del incidente”, manifestó Codelco mediante un comunicado.

Tras el incidente, señalaron “Uno de ellos fue rescatado y trasladado a un centro asistencial, mientras que los otros dos ya han sido ubicados y se ha iniciado su rescate”.

En tanto, desde el sindicato de la entidad afectada, puntualizaron que el accidente se registró “en el subcontrato de San Lorenzo, correspondiente al contrato de Aura Ingeniería, específicamente en el ADIT 42. Según la información preliminar que hemos recibido, cuatro trabajadores se vieron involucrados en este accidente. De ellos, dos se encontrarían en buenas condiciones. Respecto de los otros dos trabajadores, hasta el momento no contamos con mayores antecedentes”.

Horas más tarde, la PDI a través de la Brigada de Homicidios confirmó el fallecimiento de uno de los mineros, dirigiéndose al lugar por instrucción de la Fiscalía de Rancagua. Finalmente, y hasta el cierre de esta edición, desde la Policía de Investigaciones, se informó que se referirían en forma detallada de la situación una vez que finalizaran los peritajes en el lugar, los que se extenderían durante la tarde y parte de la noche del domingo.

Una camioneta fue alcanzada por el alud que se produjo entre ADIT 42 y Botadero Andes Norte.
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