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Feriantes de Mostazal se capacitan en prevención de estafas y seguridad

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La Agrupación Social Cultural de Feriantes de Mostazal participó en una jornada de capacitación organizada por la Municipalidad a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, orientada a fortalecer las herramientas de prevención y autocuidado frente a situaciones que pueden afectar su actividad.

Durante la jornada, personal del Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MICC), suboficiales Sonny Azúa y Daisy Herrera, entregaron recomendaciones para identificar billetes falsos, prevenir estafas y conocer los canales adecuados para realizar denuncias.

Además, el equipo de Gestión Comunitaria de Seguridad Pública presentó la aplicación SOSAFE, herramienta que permite reportar incidentes y situaciones de seguridad directamente a la central de atención de llamados del municipio.

También se informó sobre los canales de atención disponibles las 24 horas, como el *4108 y el WhatsApp +56 9 5729 5918, además del número *4242 para realizar denuncias anónimas.

Se indicó que este tipo de instancias permite fortalecer la prevención, entregar información útil a las organizaciones sociales y seguir articulando el trabajo entre la comunidad y las instituciones de seguridad.

Carabineros y municipio capacitaron a los feriantes para prevenir estafas.
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