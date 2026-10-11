Feriantes de Mostazal se capacitan en prevención de estafas y seguridad

La Agrupación Social Cultural de Feriantes de Mostazal participó en una jornada de capacitación organizada por la Municipalidad a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, orientada a fortalecer las herramientas de prevención y autocuidado frente a situaciones que pueden afectar su actividad.

Durante la jornada, personal del Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MICC), suboficiales Sonny Azúa y Daisy Herrera, entregaron recomendaciones para identificar billetes falsos, prevenir estafas y conocer los canales adecuados para realizar denuncias.

Además, el equipo de Gestión Comunitaria de Seguridad Pública presentó la aplicación SOSAFE, herramienta que permite reportar incidentes y situaciones de seguridad directamente a la central de atención de llamados del municipio.

También se informó sobre los canales de atención disponibles las 24 horas, como el *4108 y el WhatsApp +56 9 5729 5918, además del número *4242 para realizar denuncias anónimas.

Se indicó que este tipo de instancias permite fortalecer la prevención, entregar información útil a las organizaciones sociales y seguir articulando el trabajo entre la comunidad y las instituciones de seguridad.