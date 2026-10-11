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HORÓSCOPO DEL DOMINGO 11 DE OCTUBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).
Se te presenta un día de descanso en el que obtendrás grandes satisfacciones familiares, pero para ello deberás hacer gala de tus dotes para la paciencia y la organización, además de mostrarte generoso y tolerante.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Habrás descansado tras unos días de tensiones y preocupaciones. Al menos eso deberías procurar si quieres tomar ahora algunas decisiones que no puedes aplazar más tiempo. Contarás con la ayuda de tus seres queridos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Tu familia te dará una alegría y tus amigos te han preparado un plan de los que más te apetecen. No desperdicies ni un momento del día, aunque tengas trabajos atrasados, seguro que pueden esperar un poco más.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Se abre para los Cáncer una especie de frenesí de conquista y el enamoramiento, pero no estrictamente sentimental, sino de presencia social, por lo que tu ímpetu en la conducción de los sentimientos puede afectar a tu pareja o eventuales candidatos a ser tu media naranja.

LEO (23 julio-22 agosto).
La noche te inspira y te da energía creativa. Aprovecha la buena racha comunicativa para arreglar asuntos pendientes con personas queridas. Un viaje o desplazamiento puede truncarse, pero encontrarás buenos planes alternativos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Tranquilidad en todos los sentidos; día muy favorable para dar largos paseos, para charlar o para reanudar antiguas relaciones de amigos a los que no ves. Te sentirá con ganas de hacer ese tipo de cosas que nunca tienes tiempo de llevar a cabo.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Tendrás que aprovechar las oportunidades que se te presentan ahora mismo, no hagas perezas si esperes mejroes ocasiones. Los astros , en especial Mercurio, el planeta de la comunicación, bendicen cualquier iniciativa en este terreno.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Avanzarás notablemente en tu actual relación sentimental, ya que tu experiencia te dice que es la definitiva. Después de los últimos altibajos en este aspecto, disfrutarás compartiendo tu tiempo con la persona amada, incluso en un día anodino como el de hoy.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Te encuentras en un buen momento para planear proyectos de futuro de cualquier tipo. Tendrás más armonía con tu pareja; la comunicación y la alegría estarán a flor de piel. Baja el ritmo frenético en el trabajo; date un respiro ahora que puedes.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Comprenderás que puedes haberte equivocado con la persona te había gustado. No todos somos iguales y cualquiera puede cometer errores, pero hoy verás que hay actitudes con las que no puedes transigir. Estarás a tiempo de rectificar.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Un acontecimiento inesperado de parte de un amigo te abrirá la puerta a este camino de aventura, aunque en principio pienses que te la hayan vuelto a jugar. Si tienes pareja, posiblemente tengas que dejarla a un lado para hacer lo que realmente te apetece.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).
El día invita a descansar, a concederte una jornada de relax. Al menos, en el plano físico; aunque no sea el mejor momento para hacer ejercicio, sí puedes dar rienda suelta a alguna actividad mentalmente creativa.

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