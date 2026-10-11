Incendio consumió vivienda en sector Quincheumo de Pichilemu

Un incendio estructural de gran envergadura movilizó durante la tarde de este domingo a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Pichilemu, quienes debieron solicitar apoyo a unidades de Marchigüe para enfrentar la emergencia registrada en el sector Quincheumo, al norte del principal balneario.

La alarma se activó pasadas las 14:20 horas, luego de que se reportara un incendio en un sector de parcelas. A su llegada, los equipos de emergencia encontraron el fuego en fase de libre combustión, por lo que iniciaron las labores de control para evitar su propagación.

Debido a la magnitud del siniestro, se solicitó la colaboración de Bomberos de Marchigüe, cuyos voluntarios se trasladaron hasta el lugar para apoyar el trabajo de las compañías de Pichilemu.

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas producto de la emergencia, mientras que las causas que originaron el incendio se mantienen bajo investigación.