Presentan querella contra dos excarabineros por el delito de apremios ilegítimos

El pasado mes de julio, dos funcionarios activos de Carabineros fueron detenidos y formalizados por su presunta participación en un caso de apremios ilegítimos ocurrido al interior de la Cuarta Comisaría de Rengo, donde un detenido habría resultado con lesiones mientras permanecía bajo custodia policial.

La investigación, dirigida por la Fiscalía de Rengo, se inició a comienzos de marzo tras una denuncia que daba cuenta de que la víctima presentaba una fractura en un hombro y lesiones en la cabeza.

El fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, explicaba que la detención de ambos funcionarios fue autorizada por el Tribunal de Garantía luego de los antecedentes reunidos durante la investigación desarrollada por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar).

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso que las lesiones habrían sido provocadas cuando el detenido se encontraba bajo el resguardo de los propios funcionarios policiales. La víctima, encontrándose bajo resguardo de Carabineros, fue lesionada por dos funcionarios que se encontraban encargados de su cuidado y custodia, afirmó Yáñez.

Según la investigación, los hechos ocurrieron al interior de las dependencias de la Cuarta Comisaría de Rengo, por lo que Ministerio Público imputó a ambos funcionarios el delito de apremios ilegítimos.

A uno de ellos, además, se le formalizó por el presunto delito de falsificación de instrumento público, luego de que, según la Fiscalía, entregara antecedentes falsos para explicar cómo se produjo la lesión del detenido.

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La investigación continúa en desarrollo mientras la Fiscalía realiza nuevas diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales de los imputados. Tras la audiencia de formalización de cargos los imputados quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Lo más reciente del caso, dice relación con que la familia del hombre que habría sido víctima de agresiones presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables por el delito de apremios ilegítimos, en el marco de los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2026.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el hombre había sido detenido por conducir en estado de ebriedad. Posteriormente, fue trasladado hasta el sector de calabozos, donde, según los registros audiovisuales conocidos y los antecedentes de la investigación, habría sido arrojado al interior del recinto, golpeándose y sufriendo diversas lesiones.

La acción judicial busca establecer las responsabilidades penales correspondientes por lo ocurrido al interior de la unidad policial.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas en que se produjeron las lesiones y las eventuales responsabilidades de quienes participaron en los hechos.