Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

U. San Felipe quiere romper su racha negativa y ganar frente a Rangers

U. San Felipe se mide ante Rangers en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Franco Jimenez Lazo.

Comparte esta noticia

Anuncios

Mañana desde las 15:00 horas, Rangers jugará con U. San Felipe en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca, por la fecha 27 del campeonato 2026.

Así llegan Rangers y U. San Felipe

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Deportes Iquique. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe cayó derrotado 1 a 4 ante D. Copiapó. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 1 gol y recibió 7.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y U. San Felipe se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 18 puntos (4 PG – 6 PE – 16 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (5 PG – 7 PE – 14 PP).

Franco Jimenez Lazo es el árbitro designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17
2 San Luis 47 26 13 8 5 12
3 Magallanes 46 27 13 7 7 5
15 U. San Felipe 22 26 5 7 14 -28
16 Rangers 18 26 4 6 16 -19

Anuncios
Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs Santiago Wanderers: 16 de octubre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Cobreloa: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Horario Rangers y U. San Felipe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Udinese visita a Torino por la fecha 6
1 minuto hace
EN VIVO: Lecce empata 0-0 con Bologna por el partido de la fecha 6
1 minuto hace
EN VIVO: Elche y Celta siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo
2 minutos hace
Udinese visita a Torino por la fecha 6
1 minuto hace
EN VIVO: Lecce empata 0-0 con Bologna por el partido de la fecha 6
1 minuto hace
Anuncios
city colchagua 1
Colchagua baja al puntero y enciende la lucha por el ascenso hacia Primera B
798296_0
San Luis necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
Anuncios
Entre la pantalla y la realidad
La vida como vitrina: ¿cuánto de lo que mostramos en redes sociales somos realmente?
797181_0
Por la fecha 24 se enfrentarán D. Concepción y U. La Calera
798295_0
Cobreloa está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a D. Copiapó
797177_0
Colo Colo no quiere soltar el liderato ante Coquimbo Unido
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Alerta Amarilla en O’Higgins por viento y tormentas eléctricas
SENAPRED declara alerta preventiva en O’Higgins por lluvias y tormentas eléctricas
imagen_2026-10-10_212044995
Stephanie Vaquer perdió el Campeonato Mundial Femenino ante Liv Morgan en Money in the Bank
Yo elijo mi PC
Fin de Yo Elijo mi PC: Académico de la UOH advierte que podría aumentar la brecha digital entre estudiantes
1 detenidos rcgua....
Detienen a cinco personas por receptación de vehículo  
797176_2
Empate agónico de Cobresal ante U. Concepción con un decisivo gol de Guillermo Pacheco
Anuncios
BOCA_VS_PLATENSE_162
Boca Juniors vs Vasco da Gama: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana
aniversario brigada 9
La Brigada de Aviación del Ejército conmemora 56 años de historia reafirmando su compromiso con las operaciones especiales y la ciudadanía
798298_0
Unión Española se enfrentará a Deportes Iquique por la fecha 27
accidente las truchas 1
Grave accidente vehicular moviliza a bomberos de San Vicente y Malloa
Anuncios
Huachipato vs O'Higgins
Huachipato vs O’Higgins, EN VIVO Campeonato Nacional 2026 fecha 24: relato MINUTO A MINUTO
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 10 DE OCTUBRE
santo tomas (1)
Más mujeres ingresan a la Educación Superior en O’Higgins, pero persisten diferencias en las áreas de estudio
Un huevo frito puede formar parte de una dieta saludable si se prepara con una cantidad moderada de un aceite adecuado. Foto: Kamran Aydinov.Magnific.
Huevo frito: cinco mitos sobre su consumo y diez claves para prepararlo de forma más saludable
1 robo cable
Carabineros recupera 11 kilos de alambre de cobre robado desde el alumbrado público
MILITARES 2
Las FFAA desfilaron en la conmemoración de  la Batalla de Rancagua
Anne Carson, el Nobel y las traductoras chilenas
FIESTA COSTUMBRISTA PAÑUL V4
Pañul celebrará su Fiesta Costumbrista con la preparación de mil cazuelas de ave de campo