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Requínoa rugirá con el “Desafío de Los Leones”

La prueba de MTB reunirá a los mejores exponentes de la especialidad en una jornada crucial válida por el ranking regional y nacional.

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El próximo domingo 18 de octubre 2026, Requínoa volverá a ser el epicentro del mountain bike nacional con una nueva edición del Desafío Los Leones, competencia que este año adquiere especial relevancia al ser sexta fecha del Campeonato Regional de MTB y, además, octava fecha de la Copa Chile.

El evento, organizado por Requínoa Bike Team, promete reunir a los mejores exponentes del MTB nacional y regional, consolidándose como una de las citas imperdibles del calendario deportivo.

La competencia se desarrollará en el imponente entorno natural de la Hacienda Cauquenes, en el sector precordillerano de la comuna, un escenario que combina senderos exigentes, paisajes únicos y una fuerte conciencia ambiental.

“El Desafío Los Leones es mucho más que una carrera: es una experiencia que une deporte, naturaleza y comunidad. Este año esperamos a corredores de todo Chile, familias y aficionados que hacen del MTB una verdadera pasión compartida”, destacó José Martínez, presidente de Requínoa Bike Team.

El circuito inspirado en la figura del puma chileno, símbolo de fuerza y respeto por el ecosistema local busca también promover la protección de la flora y fauna nativa del territorio.

Desde temprano, la jornada contará con un campamento base en la Hacienda Cauquenes (Ruta El Ácido), con servicios para los competidores, zonas de descanso, carros de comida, café, stands de emprendedores locales, actividades para niños y mucho más. La invitación es a disfrutar de un encuentro familiar y deportivo en torno al espíritu del MTB.

En Hacienda Cauquenes se desarrollará esta competencia de ciclismo MTB.

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