Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Santa Cruz seguirá sufriendo con el fantasma del descenso tras caer en Temuco

Comparte esta noticia

Anuncios

Deportes Santa Cruz sigue en los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso tras ser derrotado por 2-1 por Deportes Temuco.

El conjunto que dirige técnicamente Dalcio Giovagnoli no levanta y se complica nuevamente en la parte baja de la tabla, pues necesariamente sufrirá hasta la última fecha.

En este encuentro, disputado ante más de 4 mil espectadores en el estadio Germán Becker, el cuadro local fue muy superior en la primera mitad, generando varias ocasiones de gol hasta concretar en el 42’ por intermedio del uruguayo Luis Acevedo.

Eso sí, en el complemento, Santa Cruz mejoró muchísimo para igualar en el 60’ con un cabezazo de Diego Plaza. Pero, lamentablemente la paridad no duró mucho, pues en el 64’, Paulo Contreras –con un tiro desde fuera del área- batió a Dobboletta y estableció el definitivo 2-1.

Con la derrota, el cuadro unionista se queda con 22 unidades en la tabla de colocaciones y en las tres fechas que restan (local frente a Antofagasta, visita en Copiapó y en casa ante Rangers) tendrá que sacar puntos para mantenerse en la categoría.

Santa Cruz no pudo sumar en Temuco y queda muy condicionado para las tres últimas fechas del torneo.

Ficha del partido

Deportes Temuco (2): Yerko Urra, Brian Torrealba, Enzo Lettieri (14′, Miguel Sanhueza), Luis Casanova, Paulo Contreras, Camilo Núñez, Diego Buonanotte (74′, Brayan Troncoso), Franco Ortega (85′, Felipe Reynero), Cristian Rocha, Luis Acevedo (85′, Brayan Valdivia), Nicolás Rivera (74′, Rodrigo González). DT: Emiliano Astorga.

Deportes Santa Cruz (1): Juan Dobboletta, Braian Camisassa, Esteban Flores, Nazareno Romero, Cristóbal Castillo (46′, David Tati), Diego Plaza, Gino Alucema (89′, Felipe Orellana), Cristóbal Moreno (67′, Pablo Brito), Diego Acevedo (80′, Yashir Islame), Diego Arias (80′, Nadie Zeineddin), Nicolás Barrios. DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: Juan Lara, Wladimir Silva, Loreto Toloza, Juan Ibarra.
VAR: Nicolás Gamboa, Diego Gamboa.
Amonestados: Sanhueza, Núñez (TEM); Tati (DSC).
Goles: 1-0, 42′, Acevedo; 1-1, 60′, Plaza; 2-1, 64′, Contreras.
Estadio: Germán Becker, Temuco.
Público: 4.714 espectadores.

Anuncios

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Orense empata 0-0 con Deportivo Cuenca por el partido de la fecha 2 del torneo ecuatoriano
2 minutos hace
EN VIVO: San Lorenzo y Dep. Riestra empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo
4 minutos hace
Osasuna cayó 2-5 ante Betis con dos goles de Isco
25 minutos hace
EN VIVO: Orense empata 0-0 con Deportivo Cuenca por el partido de la fecha 2 del torneo ecuatoriano
2 minutos hace
EN VIVO: San Lorenzo y Dep. Riestra empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo
4 minutos hace
Anuncios
incendio pichilemu
Incendio consumió vivienda en sector Quincheumo de Pichilemu
797177_0
EN VIVO: Terminó el primer tiempo con un marcador 3-1 a favor de Coquimbo Unido sobre Colo Colo
Anuncios
798294_2
D. Antofagasta goleó 3-0 a San Marcos con doblete de Brayan Hurtado
797178_2
D. La Serena terminó cayendo derrotado con Everton con un 3-2
deportivo pumanque
Tercera B: Pumanque mantiene la categoría gracias a un gol en el último suspiro
desafio los leones 1
Requínoa rugirá con el “Desafío de Los Leones”
Anuncios
detenidos cardenal caro
Cuatro detenidos deja operativo de fiscalización vehicular en la Provincia de Cardenal Caro
rescate placilla 1
Trabajo de instituciones y comunidad permitió salvar a halcón peregrino encontrado por vecino  de Placilla
BOCA_VS_PLATENSE_162
Boca Juniors y Vasco da Gama avanzan por la primera semifinal
san vicente incendio 1
Vehículo resultó totalmente destruido por el fuego en San Vicente
city colchagua 1
Colchagua baja al puntero y enciende la lucha por el ascenso hacia Primera B
798296_0
San Luis necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
Anuncios
Entre la pantalla y la realidad
La vida como vitrina: ¿cuánto de lo que mostramos en redes sociales somos realmente?
797181_0
Por la fecha 24 se enfrentarán D. Concepción y U. La Calera
EDITORIAL ok
12 de octubre: ¿una fecha para celebrar?
Dos décadas después de que Google cerrara su compra por 1.650 millones de dólares, la plataforma ha dejado atrás las dudas iniciales sobre su viabilidad para consolidarse como la mayor infraestructura audiovisual de la historia de internet. Foto: Zulfugar Karimov (Pexels).
YouTube cumple 20 años bajo Google: cómo una compra de US$1.650 millones cambió la historia digital
Anuncios
huachipato ohiggins 1
Dura caída en Talcahuano: O’Higgins pierde ante Huachipato y se enreda peligrosamente en la parte baja de la tabla
797180_2
Huachipato marcó dos veces en la victoria ante O’Higgins en el estadio Huachipato-CAP Acero
798300_2
Con la mínima diferencia, Deportes Temuco venció a Dep. Santa Cruz por 2 a 1
Presupuesto Servel
1 detenidos rcgua....
Detienen a cinco personas por receptación de vehículo  
797176_2
Empate agónico de Cobresal ante U. Concepción con un decisivo gol de Guillermo Pacheco
798301_2
Curicó Unido da vuelta el marcador y triunfa 2 a 1 sobre Santiago Wanderers
La inmediatez y la saturación de información digital se traducen con frecuencia en cansancio persistente y pérdida de la capacidad de atención. Foto: Karola G Kaboompic (Pexels).
La rebelión del silencio: cuando la lentitud se convierte en un escudo mental