Santa Cruz seguirá sufriendo con el fantasma del descenso tras caer en Temuco

Deportes Santa Cruz sigue en los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso tras ser derrotado por 2-1 por Deportes Temuco.

El conjunto que dirige técnicamente Dalcio Giovagnoli no levanta y se complica nuevamente en la parte baja de la tabla, pues necesariamente sufrirá hasta la última fecha.

En este encuentro, disputado ante más de 4 mil espectadores en el estadio Germán Becker, el cuadro local fue muy superior en la primera mitad, generando varias ocasiones de gol hasta concretar en el 42’ por intermedio del uruguayo Luis Acevedo.

Eso sí, en el complemento, Santa Cruz mejoró muchísimo para igualar en el 60’ con un cabezazo de Diego Plaza. Pero, lamentablemente la paridad no duró mucho, pues en el 64’, Paulo Contreras –con un tiro desde fuera del área- batió a Dobboletta y estableció el definitivo 2-1.

Con la derrota, el cuadro unionista se queda con 22 unidades en la tabla de colocaciones y en las tres fechas que restan (local frente a Antofagasta, visita en Copiapó y en casa ante Rangers) tendrá que sacar puntos para mantenerse en la categoría.

Santa Cruz no pudo sumar en Temuco y queda muy condicionado para las tres últimas fechas del torneo.

Ficha del partido

Deportes Temuco (2): Yerko Urra, Brian Torrealba, Enzo Lettieri (14′, Miguel Sanhueza), Luis Casanova, Paulo Contreras, Camilo Núñez, Diego Buonanotte (74′, Brayan Troncoso), Franco Ortega (85′, Felipe Reynero), Cristian Rocha, Luis Acevedo (85′, Brayan Valdivia), Nicolás Rivera (74′, Rodrigo González). DT: Emiliano Astorga.

Deportes Santa Cruz (1): Juan Dobboletta, Braian Camisassa, Esteban Flores, Nazareno Romero, Cristóbal Castillo (46′, David Tati), Diego Plaza, Gino Alucema (89′, Felipe Orellana), Cristóbal Moreno (67′, Pablo Brito), Diego Acevedo (80′, Yashir Islame), Diego Arias (80′, Nadie Zeineddin), Nicolás Barrios. DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: Juan Lara, Wladimir Silva, Loreto Toloza, Juan Ibarra.

VAR: Nicolás Gamboa, Diego Gamboa.

Amonestados: Sanhueza, Núñez (TEM); Tati (DSC).

Goles: 1-0, 42′, Acevedo; 1-1, 60′, Plaza; 2-1, 64′, Contreras.

Estadio: Germán Becker, Temuco.

Público: 4.714 espectadores.