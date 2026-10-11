Tercera B: Pumanque mantiene la categoría gracias a un gol en el último suspiro

Muy urgido llegó Deportivo Pumanque a la última fecha de la ronda grupal de la Tercera División B. Con 22 puntos, los colchagüinos sí o sí necesitaban sumar frente a Deportes Laja para superar a Conchalí FC que, a la misma hora, enfrentaba al descendido Deportes Hualpén.

Pero, el partido no le fue fácil a los “Cóndores” ya que, debieron ir desde atrás para levantar un 2-0 en contra. En la cancha del estadio Facela, los pumanquinos vieron como en el 16’ (Gio Soto) y en el 52’ (Diego Paz) aventajaron a los lajinos.

En lo que quedó de partido, Pumanque luchó para buscar una mejor suerte y la encontró. En el 67’ descontó Patricio Echaniz y cuando el encuentro se iba y el partido por el descenso ante Conchalí se venía a la mente, Franco Peñaloza –con un cabezazo tras un tiro de esquina- encontró el gol del empate cuando el reloj marcaba el 90’+4’.

De esta manera, Pumanque festejó la igualdad como una verdadera victoria pues logró un punto de distancia por sobre los “Gorriones” y así pudo sostener la categoría en una temporada donde le costó muchísimo cosechar unidades.

Así, el elenco colchagüino cierra la temporada y en 2027 podrá volver a competir en la Tercera División B.