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Trabajo de instituciones y comunidad permitió salvar a halcón peregrino encontrado por vecino  de Placilla

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En la comuna de Placilla, el vecino, Manuel Huerta, se comunicó con el coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad, informando sobre el hallazgo de un ave silvestre que se encontraba lesionada en la vía pública.

Tras recibir el llamado, la repartición inició inmediatamente las gestiones correspondientes con SENAPRED y la Delegación Presidencial Provincial de Colchagua, con el objetivo de establecer comunicación y coordinar la intervención del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Una vez establecido el contacto, el SAG informó a la unidad que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados, el ejemplar rescatado por el vecino correspondía a un Halcón Peregrino, especie de ave rapaz presente en el territorio.

Gracias a estas gestiones y a la excelente disposición de las instituciones involucradas, funcionarios del SAG acudieron rápidamente al lugar para efectuar el retiro y rescate del ejemplar, con el propósito de trasladarlo a evaluación especializada y posterior recuperación en un centro de rehabilitación animal.

Desde el primer llamado realizado y, en menos de dos horas, el halcón peregrino ya se encontraba bajo el resguardo de funcionarios del SAG, quienes continuarán con las acciones necesarias para favorecer su recuperación.

Es por ello que se agradeció al vecino, Manuel Huerta, por su preocupación, compromiso y rápida comunicación del hallazgo, además de brindar protección al ejemplar mientras se coordinaba su rescate. También a SENAPRED y la Delegación Presidencial Provincial de Colchagua, por su colaboración y apoyo en las coordinaciones interinstitucionales que permitieron agilizar la respuesta, así como al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por su excelente disposición, orientación técnica y pronta respuesta para concretar el rescate de esta ave silvestre.

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Gracias al trabajo coordinado se logró rescatar sano al halcón peregrino. (Foto: Comité Gestión del Riesgo de Desastres Placilla)

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